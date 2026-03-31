Thú nhận sự thật kinh hoàng về đứa con 'đổ vỏ', tôi rụng rời khi thấy chồng quỳ sụp xuống nói lời cảm ơn

Tâm sự gia đình 31/03/2026 10:51

Bảy tháng sau thì tôi sinh. Rõ ràng mốc thời gian không bình thường chút nào nhưng anh không hề dò hỏi tôi. Tôi với anh cũng chưa từng có quan hệ trước hôn nhân. Chỉ đến khi là vợ chồng chúng tôi mới bắt đầu có quan hệ.

Tôi và người yêu cũ yêu nhau 4 năm thì chia tay. Anh ta vì sự nghiệp của mình nên tán tỉnh con gái xếp và cưới cô ta. Đúng lúc ấy tôi biết mình có bầu. Tôi tha thiết xin anh ta quay về với mẹ con tôi. Nhưng anh ta lạnh lùng từ chối và còn quăng cho tôi 5 triệu kêu phá bỏ đi. Cho dù nếu tôi có cố tình giữ lại thì anh ta cũng không có trách nhiệm.

Tôi vứt nắm tiền vào mặt anh ta rồi cắt đứt liên lạc từ đó. Cái thai được 2 tháng. Tôi không thể giấu bố mẹ tôi được. Nhưng nếu nói làm mẹ đơn thân thì chắc bố tôi sẽ giết tôi mất. Gia đình tôi ở quê, rất coi trọng sĩ diện. Bố tôi lại là cán bộ, tính tình rất nghiêm khắc. Tôi mà nói thì chắc chắn cả tôi và mẹ đều phải ăn đòn. 

Tuấn Linh, là sếp của tôi. Anh rất đẹp trai và tài giỏi, có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng không hiểu sao anh lại chấm tôi. Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là ông trời thương mình nên phái người xuống giúp mình. Tôi vội vàng nhận lời anh mà không kịp tìm hiểu về anh.

Anh đối xử rất tốt với tôi và con. Chưa từng to tiếng cũng chưa từng hỏi về quá khứ của tôi. Lương tâm tôi cắn rứt vô cùng. Ngày nhìn anh chơi với con, yêu thương con mà tôi lại càng ân hận. Tôi biết anh thông minh như thế chắc chắn anh đã biết sự thật con gái tôi không phải con anh. Nhưng tại sao anh lại không hỏi tôi? Điều đó vừa làm tôi khó hiểu vừa làm tôi đau khổ.

Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định nói sự thật cho chồng. Tôi xin lỗi anh vì đã lừa dối anh. Tôi chấp nhận để anh xử lý. Anh có thể ly dị và đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng đành chấp nhận.

Nhưng không, tất cả nghi ngờ của tôi đều sai. Anh chẳng những không tức giận, không mắng chửi, không đòi ly hôn tôi mà còn quỳ xuống xin tôi đừng bỏ anh ấy. Anh ấy cũng thú nhận, anh ấy là Gay. Anh ấy lấy tôi chỉ vì gia đình anh ấy cần danh dự. Bố mẹ ép anh ấy lấy vợ trong khi anh ấy đã có người yêu là một nhân viên nam dưới quyền anh. Anh ngỏ lời với tôi là vì biết chuyện tôi có bầu. Anh cũng nói điều đó có lợi cho cả hai chúng tôi lúc bây giờ.

Anh cầu xin tôi hãy ở lại và không nói chuyện này với bố mẹ anh. Anh sẽ yêu thương con gái tôi như con ruột anh và không để tôi chịu thiệt thòi. Tôi nghe xong thì đứng ngẩn ra. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người chồng lý tưởng của tôi thì ra lấy tôi chỉ làm bức bình phong. Nhưng tôi cũng lấy anh đâu phải vì yêu. Tôi cũng cần người thay thế bố của con tôi. Anh chính là cái phao cứu sinh của tôi lúc bấy giờ.

Tôi đồng ý ở lại. Trong lòng dù còn ngổn ngang nhưng nhẹ nhàng hơn vì dù sao cũng đã biết sự thật. Anh vẫn quan tâm tôi, chu đáo với con. Với tôi như vậy là đủ. Còn chuyện sau này hãy để sau này tính tiếp.

