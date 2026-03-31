Vợ bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng nghi ngờ đưa đi khám để rồi 'ngã ngửa' trước lời khuyên ly hôn của bác sĩ

Tâm sự 31/03/2026 10:10

Vì có chị gái làm bác sĩ khoa sản nên Lưu Dũng đã đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra. Anh lo lắng cho vợ và lo sợ có điều gì đó không hay xảy ra với vợ mình.

Lưu Dũng luôn biết sức khỏe của vợ không tốt nên anh không hối thúc chuyện con cái sau bao năm chung sống. Lưu Dũng còn giúp vợ chịu mọi áp lực từ bố mẹ mình, anh chỉ mong hai đứa được hạnh phúc mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy.

Một ngày, vợ nói với Lưu Dũng rằng cô có thai, Lưu Dũng vô cùng vui mừng, anh như nạp được nguồn năng lượng vô tận. Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù vợ anh đã mang thai được 7 tháng nhưng Lưu Dũng vẫn chưa thấy lộ bụng, điều này làm anh vô cùng bối rối.

 

Vợ bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng nghi ngờ đưa đi khám để rồi 'ngã ngửa' trước lời khuyên ly hôn của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu Dũng nghe xong những lời này của chị gái vô cùng tức giận, anh vốn dĩ không quan tâm đến việc sinh con nhưng điều khiến anh thất vọng nhất đó chính là sự lừa dối của người vợ. Lưu Dũng hỏi vợ vì sao lại đối xử với anh như thế nhưng người vợ lại tỏ thái độ với anh. Không thể kiểm soát cơn giận, Lưu Dũng đề nghị ly hôn ngay lập tức.

 

Một năm sau, chị gái Lưu Dũng đột nhiên nói với anh rằng, hồi đó vợ anh không nói dối, đúng là cô ấy đã có thai nhưng lúc đó cô ấy còn phát hiện bị bệnh máu trắng nên không thể giữ đứa con. Vì không muốn trở thành gánh nặng, vợ Lưu Dũng muốn chị gái anh cùng phối hợp để diễn một vở kịch cho Lưu Dũng xem, mục đích cuối cùng là khiến Lưu Dũng ghét bỏ cô.

Vợ Lưu Dũng không cho chị gái anh nói ra sự thật, cho đến khi cô ấy qua đời chị Lưu Dũng mới nói chuyện này với anh. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lưu Dũng hoàn toàn suy sụp, một năm qua anh luôn sống trong sự trách móc, anh tìm đủ mọi lý do nhưng vẫn không biết tại sao vợ lại lừa mình. Đến khi biết sự thật anh lại càng trách bản thân nhiều hơn, tình yêu anh dành cho vợ không đủ lớn để có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

