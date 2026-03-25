Bàng hoàng bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng

Đời sống 25/03/2026 11:56

Trong lúc ngăn cản con gái tiếp tục quan hệ tình cảm với một nam thanh niên đã bỏ học, người bố ở Nghệ An bị đối tượng dùng vật sắc nhọn tấn công, gây chấn thương vùng mặt.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sự việc xảy ra vào chiều 23/3 tại khu vực cổng Trường THCS Lê Mao, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Sáng 24/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Hồ Thị Thanh An, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Mao, xác nhận một phụ huynh của trường vừa bị hành hung dẫn đến bị thương ở vùng mặt. Nạn nhân là bố của em T., học sinh lớp 9 của trường.

Theo thông tin từ nhà trường, em T. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn. Thời gian gần đây, nữ sinh này có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên quen trên mạng, đã bỏ học, thường xuyên tụ tập với nhóm bạn bên ngoài.

Lo ngại mối quan hệ này ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của con, người bố nhiều lần ngăn cản, đồng thời trực tiếp đưa đón T. đi học để quản lý.

Bàng hoàng bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng - Ảnh 1
Người đàn ông bị nam thanh niên yêu con gái mình đánh vào vùng mặt - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 23/3, phát hiện con gái tiếp tục đi cùng nam thanh niên nói trên, người bố đã lên tiếng nhắc nhở. Đến giờ tan học, nam thanh niên này cùng một người khác đến khu vực cổng trường chờ sẵn.

Tại đây, khi người bố tiếp tục yêu cầu thanh niên này chấm dứt mối quan hệ với con gái mình, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, người bố đã tát nam thanh niên một cái. Sau đó, đối tượng này dùng chìa khóa xe máy kẹp vào kẽ tay rồi đấm mạnh vào vùng mặt nạn nhân.

Cú đấm khiến người đàn ông bị rách vùng mắt, chảy nhiều máu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo Công an phường Thành Vinh để phối hợp xử lý.

“Sáng nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và em T. lên làm việc, đồng thời yêu cầu các bên viết bản tường trình để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ việc”, cô An cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, cho biết đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc. Sau quá trình trao đổi, gia đình các bên thống nhất tự nguyện hòa giải.

Biển lửa thiêu rụi dãy 13 căn nhà gần chợ Vàm Đầm sau tiếng nổ lớn

Biển lửa thiêu rụi dãy 13 căn nhà gần chợ Vàm Đầm sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng phát tại nhà một hộ dân ở ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau rồi nhanh chóng lan sang các nhà lân cận làm bằng cây lá địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung đánh người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong