Biển lửa thiêu rụi dãy 13 căn nhà gần chợ Vàm Đầm sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng phát tại nhà một hộ dân ở ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau rồi nhanh chóng lan sang các nhà lân cận làm bằng cây lá địa phương.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND xã Tân Tiến, vào khoảng 1h30 sáng ngày 25/3, người dân sinh sống tại khu vực Đầu Voi ấp Vàm Đầm bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

Theo nhận định ban đầu từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ hộ gia đình ông Đỗ Hoàng Khải, rồi nhanh chóng cháy lan sang các gian nhà lân cận. Do đây là khu vực nhà ở liền kề, chủ yếu được dựng tạm bằng cây gỗ và mái tôn, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và lan rất nhanh.

13 căn nhà bị cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 2h30, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, các đội phòng cháy chữa cháy các khu vực Đầm Dơi cùng các xã lân cận, đám cháy đã được khống chế. Đến 3h30 cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Ông Từ Văn Lăng - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến - xác nhận vụ hỏa hoạn rất may không gây ra thương vong về người. Dù vậy ngọn lửa đã làm ảnh hưởng đến 9 hộ dân và hàng chục căn nhà.

Hiện tại chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

