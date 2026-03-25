Biển lửa thiêu rụi dãy 13 căn nhà gần chợ Vàm Đầm sau tiếng nổ lớn

Đời sống 25/03/2026 11:46

Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng phát tại nhà một hộ dân ở ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau rồi nhanh chóng lan sang các nhà lân cận làm bằng cây lá địa phương.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND xã Tân Tiến, vào khoảng 1h30 sáng ngày 25/3, người dân sinh sống tại khu vực Đầu Voi ấp Vàm Đầm bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. 

Theo nhận định ban đầu từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ hộ gia đình ông Đỗ Hoàng Khải, rồi nhanh chóng cháy lan sang các gian nhà lân cận. Do đây là khu vực nhà ở liền kề, chủ yếu được dựng tạm bằng cây gỗ và mái tôn, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và lan rất nhanh.

 

13 căn nhà bị cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 2h30, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, các đội phòng cháy chữa cháy các khu vực Đầm Dơi cùng các xã lân cận, đám cháy đã được khống chế. Đến 3h30 cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Ông Từ Văn Lăng - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến - xác nhận vụ hỏa hoạn rất may không gây ra thương vong về người. Dù vậy ngọn lửa đã làm ảnh hưởng đến 9 hộ dân và hàng chục căn nhà.

Hiện tại chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Nghi phạm giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, làm một người tử vong đã bị lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp 'hứng mưa tài lộc', vươn tới giàu sang, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Bàng hoàng bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng

Cuối hôm nay (28/3/2026), 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Đang lái xe, người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đường

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/3-17/3), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

"Thần dược" bị bỏ quên ngay góc vườn: Chẳng cần chăm vẫn mọc um tùm, công dụng tốt đến ngỡ ngàng

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo vợ lẳng lặng bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau quay về với thân hình "phát tướng" cùng tờ giấy khiến anh bật khóc

Hệ sinh thái Apple 2026: Bộ ba "hoàn mỹ" cho phái đẹp sành điệu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 bé gái đuối nước dưới hồ Thủy điện

NÓNG: Thu hồi triệt để lô thuốc giảm đau, kháng viêm trên toàn quốc

Bàng hoàng bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng

Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

