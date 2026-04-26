Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

Hôm nay, ngày 26/4/2026, giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục đà giảm khiến người mua lỗ nặng 12 triệu đồng so với đầu tháng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 26/4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 166,3 triệu đồng/lượng, bán ra 168,8 triệu đồng, giảm 3,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Kim loại quý ghi nhận tuần thứ 3 sụt giảm liên tiếp. Nếu so với đầu tháng 4, người mua đến nay đã lỗ gần 12 triệu đồng dù chênh lệch giá mua bán được giảm xuống còn 2,5 triệu đồng/lượng thay vì mức 3 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 165,8 triệu đồng, bán ra 168,3 triệu đồng. Còn so với đầu tháng thì người mua vàng nhẫn đã lỗ lên đến 12 triệu đồng. Vàng nhẫn tại một số công ty khác bán ra đều bằng giá vàng miếng SJC như Công ty Phú Quý mua vào 165,8 triệu đồng, bán ra 168,8 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào ở mức 165,8 triệu đồng và bán ra 168,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đi xuống khi chốt tuần giao dịch ở mức 4.708 USD/ounce, mất khoảng 130 USD/ounce (tương đương mức giảm 4,1 triệu đồng so với cuối tuần trước). Kim loại quý lao dốc sau 2 tuần tăng liên tiếp, sau khi thủng mốc 4.800 USD/ounce. Giá vàng đang lùi về vùng thấp nhất từ đầu tháng 4 tới nay.

Về dự báo giá vàng, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều khó đoán với xu hướng tuần tới. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó chỉ có 31% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, nhưng cũng có 31% cho rằng giá vàng giảm và tới 38% nhận định kim loại quý đi ngang. Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, 16 nhà đầu tư tham gia trực tuyến với 38% kỳ vọng giá vàng tăng, 31% dự báo giảm và 31% cho rằng giá sẽ đi ngang. Số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tiếp tục sụt giảm mạnh so với những tuần trước đó, phản ánh kim loại quý đang giảm dần sức hút. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, số lượng chuyên gia phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo giá vàng đi ngang tăng vọt – cho thấy sự chưa rõ ràng trong dự báo xu hướng sắp tới. Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động lên xuống cho tới khi tình hình ở Iran được giải quyết. Giá vàng sẽ rõ xu hướng hơn khi xung đột kết thúc và các mối lo ngại về tiền tệ và tài chính lại trở thành vấn đề trọng tâm hơn. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.

