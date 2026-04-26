Hà Nội: Cháy lớn kho sơn tại Đông Anh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy là xưởng chứa các sản phẩm liên quan đến sơn và dung môi. Diện tích nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , gần 19 giờ ngày 25/4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu kho xưởng trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội). Đám cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh, xác nhận khu vực xảy ra cháy nằm tách biệt. Do không tiếp giáp khu dân cư nên vụ việc không ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân xung quanh.

Nhiều người dân cho biết trước khi đám cháy bùng lên, họ nghe thấy liên tiếp các tiếng nổ lớn. Sau đó, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án dập lửa và khống chế đám cháy.

Theo VietNamNet, đến khoảng 19h30 cùng ngày, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng và Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa, khống chế đám cháy.

“Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ việc”, ông Dũng thông tin.

Hơn 21h, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội, lực lượng chức năng đã huy động nhiều ô tô chở cát đến hiện trường để dập lửa.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết qua rà soát, chính quyền địa phương xác định, một số người đã thuê đất của Công ty thuỷ sản và nông nghiệp (cũ) và vận chuyển khối lượng lớn dầu vào tập kết tại khu đất từ 2 ngày trước.

Đến 22h20, lực lượng chức năng tiếp tục huy động máy xúc đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, họ đã triển khai hơn 600m đường vòi để tiếp nước chữa cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lãnh đạo địa phương khẳng định vụ cháy xảy ra tại xưởng sơn, không phải kho xăng dầu như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.