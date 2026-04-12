TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Đời sống 12/04/2026 09:39

Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 7 người thương vong.

Theo báo Dân Trí, sáng 12/4, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, làm 2 người chết, 5 người bị thương.Theo báo Dân Trí, sáng 12/4, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, làm 2 người chết, 5 người bị thương.

Khoảng 3h cùng ngày, phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm dãy trọ khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

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Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện hai người tử vong ở trong một phòng trọ và 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy chung cư nhưng rất may không có thương vong. Cụ thể theo Lao Động, khoảng 13 giờ ngày 11/4, khói đen kèm ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực lô gia của một căn hộ ở tầng cao của một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM. Thời điểm xảy ra cháy, chủ căn hộ không có ở nhà.

Ngay khi xảy ra sự cố, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà kích hoạt liên hồi. Nghe tiếng báo động và thông báo khẩn từ ban quản lý, hàng trăm cư dân ở các tầng lân cận hốt hoảng dắt theo trẻ nhỏ, mang thú cưng đổ dồn về lối thoát hiểm để sơ tán xuống khu vực sảnh và khuôn viên phía dưới.

Đến khoảng gần 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các căn hộ lân cận. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác nhận đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khu vực xung quanh tòa nhà vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

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