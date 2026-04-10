Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại cơ sở sản xuất sơn TP.HCM

Đời sống 10/04/2026 05:30

Tối 9/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế vụ cháy xảy ra tại một cơ sở sản xuất sơn trên địa bàn xã Long Nguyên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khuya 9/4, lực lượng Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khống chế đám cháy xảy ra tại một công ty sơn trên đường ĐT748, phường Long Nguyên (TP.HCM), đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Vào khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khuôn viên công ty, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân và công nhân xung quanh nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini, vòi nước để dập lửa tại chỗ.

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

 

Clip do người dân ghi lại cho thấy hỏa hoạn diễn biến rất nhanh. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm khu nhà xưởng, liên tục phụt cao, kèm theo các cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời đêm. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên từng đợt, nghi xuất phát từ các thùng sơn và dung môi bên trong, khiến đám cháy càng thêm dữ dội.

Lửa lan dọc theo mái tôn và khung nhà xưởng, tạo thành biển lửa kéo dài. Từ bên ngoài, người dân đứng cách xa theo dõi, một số người tỏ ra hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng. Ánh lửa hắt sáng cả khu vực, khói dày đặc lan rộng ra xung quanh.

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Hỏa hoạn bùng phát tại công ty sơn ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo thông tin từ VietNam+, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến 22 giờ 25, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ bên trong, công tác chữa cháy vẫn đang được tích cực triển khai.

 

Nguyên nhân và thiệt hại vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

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