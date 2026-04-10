Ngày 10/4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về hiểm họa cháy trong mùa khô, khi vừa ghi nhận một vụ tử vong trong lúc đốt đồng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 14h ngày 6/4, thời điểm này bà T.K. (62 tuổi, ngụ phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) cùng chồng ra phía sau nhà để đốt đồng, dọn rơm rạ sau mùa thu hoạch.

Thời điểm này đang mùa nắng nóng gay gắt, có gió nên lửa cháy lớn. Thấy vậy bà K. kêu chồng đi kiểm tra phía đầu gió nhằm hạn chế lửa, tránh lửa lan sang ruộng lúa của người khác, còn bà ở lại xử lý phía dưới gió để canh chừng.

Lúc này do khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, người chồng không quan sát thấy vợ mình ở phía dưới, nên tưởng bà đã về nhà. Sau khi lửa tắt, gia đình cũng không thấy bà K. trở về nên ra ruộng tìm thì phát hiện bà đã tử vong, cơ thể có dấu hiệu bị lửa cháy xém.

Gia đình tri hô, đưa bà đến bệnh viện, tuy nhiên bà K. đã tử vong trước đó. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do bị ngạt khói, dẫn đến ngất và tử vong trong đám cháy.

Khói phát sinh từ việc đốt đồng gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần ưu tiên các biện pháp xử lý rơm rạ thân thiện môi trường hơn, như dùng làm chế phẩm sinh học, ủ phân bón hoặc làm thức ăn gia súc.

Nếu bắt buộc phải đốt rơm rạ, cần thực hiện an toàn như: chỉ đốt vào lúc gió nhẹ, phải có người trông giữ cẩn thận và chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy để dập lửa kịp thời. Tuyệt đối không đốt đồng vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi có gió mạnh.

