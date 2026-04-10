Nữ sinh chấn thương cổ do vướng dây điện giữa đường

Đời sống 10/04/2026 15:53

Ngày 10/4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết sức khỏe nữ sinh gặp tai nạn do vướng sợi dây ngang đường hiện đã ổn định, diễn tiến tích cực.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 10/4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tình trạng bệnh nhân là nữ sinh gặp chấn thương do vướng dây điện giữa đường hiện đã ổn định.

Trước đó, em L.T.T.N (SN 2008, trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều vùng cổ, vùng đầu. Bệnh nhân là học sinh cấp 3 trên địa bàn.

Nữ sinh chấn thương cổ do vướng dây điện giữa đường - Ảnh 1
Nữ sinh N được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Lao Dộng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình di chuyển trên tuyến đường Trương Pháp bằng xe máy điện, em N không may bị vướng vào sợi dây điện giăng ngang đường.

Em N cho biết, vào buổi trưa, em cùng bạn điều khiển xe điện trên đường đi học về. Do chói nắng nên em không thấy dây điện chùng xuống thấp rồi bị vướng vào cổ, ngã xe ra đường.

Theo bác sĩ Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình, sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, cải thiện tốt, chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.

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