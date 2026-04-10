Danh tính người phụ nữ tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm

Đời sống 10/04/2026 10:35

Tự ý phá khóa, quay lại chiếm giữ nhà sau khi đã bị cưỡng chế, một người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị khởi tố về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Danh tính người phụ nữ tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm - Ảnh 1
Căn nhà bị chiếm giữ trái phép trong nhiều năm - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Hiếu (quê tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng) đã có đơn tố cáo vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé tự ý phá khóa, chiếm giữ căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông trong thời gian dài.

Căn nhà này nằm trên lô đất số 21, phân khu B2.8, khu tái định cư Bá Tùng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn cũ, TP Đà Nẵng. Năm 2018, ông Hiếu trúng đấu giá tài sản thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ tổ chức.

Danh tính người phụ nữ tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm - Ảnh 2
Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ phá khóa, chiếm nhà trái phép nhiều năm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi nộp đủ 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, cơ quan thi hành án đã tổ chức cưỡng chế, yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé bàn giao nhà cho người trúng đấu giá.

Tuy nhiên, theo trình báo của ông Hiếu, gần hai tháng sau khi nhận nhà, trong thời gian ông khóa cửa về quê ăn giỗ, căn nhà bất ngờ bị phá ổ khóa. Khi quay lại, ông phát hiện ông Dũng và bà Bé đã vào ở, chiếm dụng căn nhà trái phép. Sự việc kéo dài suốt nhiều năm, dù ông Hiếu nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp nhưng vẫn chưa thể lấy lại tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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