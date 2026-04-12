Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà trọ 7 người thương vong tại TP.HCM

Đời sống 12/04/2026 14:21

Bốn người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp. Trong đó anh L.V.C. hôn mê, suy hô hấp nặng kèm bỏng độ II với diện tích khoảng 36%, đang thở máy qua nội khí quản.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nạn nhân duy nhất là trẻ em trong vụ cháy nhà trọ rạng sáng nay tại phường Tân Thới Hiệp (TPHCM). 

Trước đó, bé trai N.N.D.A. (13 tháng tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Trung Mỹ Tây đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc rạng sáng, ngay sau khi được cứu từ đám cháy. Tại thời điểm nhập viện, bé có dấu hiệu ngạt khí độc từ đám cháy. 

Tổn thương chủ yếu tập trung ở đường hô hấp, song hiện tại chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương phổi rõ rệt. Đáng chú ý, qua thăm khám ban đầu, bé không có dấu hiệu bỏng ngoài da.

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Vụ hỏa hoạn khiến 5 người bị thương. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Về điều trị, bé đang được hỗ trợ thở oxy qua mặt nạ nhằm tăng cường oxy trong máu và giúp đào thải khí CO ra khỏi cơ thể, chưa cần can thiệp xâm lấn như đặt nội khí quản hay thở máy.

"Hiện chúng tôi chưa thấy tổn thương nhiều ở phổi bệnh nhi, không có dấu hiệu bỏng ngoài da, song cũng có dấu hiệu ngạt khí CO. Hiện trẻ được cho thở oxy, chưa cần thở máy. Tình trạng bé tạm ổn, đang được theo dõi sát sao", bác sĩ chia sẻ. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BSCKII Cao Hoài Tuấn Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay, vào lúc 5h30 sáng 12/04/2026, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 4 bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây do ngạt khói từ vụ hỏa hoạn tại một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp.

Bốn người bệnh gồm anh L.V.C., sinh năm 1997; anh N.D.L., sinh năm 2001; chị N.M.Y., sinh năm 2001; anh Đ.G.H, sinh năm 2005. Trong đó anh L. và chị Y. là hai vợ chồng, có con trai cũng bị ngạt khói đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bốn người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp. Trong đó anh L.V.C. hôn mê, suy hô hấp nặng kèm bỏng độ II với diện tích khoảng 36%, đang thở máy qua nội khí quản.

Anh N.D.L. hôn mê, suy hô hấp nặng, suy đa tạng, rối loạn huyết động, đang thở máy qua nội khí quản. Chị N.M.Y. suy hô hấp nặng, đang thở máy qua nội khí quản. Anh Đ.G.H. hiện tỉnh, tiếp xúc được, đang thở oxy liều cao.

"Qua nội soi bơm rửa phế quản ghi nhận nhiều muội than trong đường thở. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn với các chuyên khoa liên quan và điều trị theo phác đồ ngạt khói của Sở Y tế TPHCM.

Hiện tình trạng của bốn người bệnh còn diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng. Cả bốn đang được theo dõi sát và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115", bác sĩ Tuấn Anh cho biết. 

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, đến sáng 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 7 người thương vong.

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà trọ 7 người thương vong tại TP.HCM - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần một tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà trọ gần đó.

Người dân đã huy động phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời tìm cách tiếp cận cứu người nhưng không thành do lửa lớn kèm khói dày đặc, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người.

Lực lượng chức năng đã đưa nhiều người ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 7 người thương vong.

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Từ khóa:   cháy phòng trọ ở TP.HCM tin mới tin đời sống

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