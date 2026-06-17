Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng

Tâm linh - Tử vi 17/06/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng trong 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), tài tinh mang tới nguồn thu từ nghề phụ, từ công việc làm thêm cho tuổi Tỵ, dù là khoản nhỏ thôi nhưng cũng rất vui. Bản mệnh còn được nhận những lời khuyên tiền bạc rất dễ thực hiện để có thói quen tốt hơn về tiền trong tương lai.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc cho thấy tuổi Tỵ rất ghét cảm giác phụ thuộc và khi trải qua điều đó trong này này bản mệnh dễ nổi nóng, mất kiểm soát, thậm chí còn có phản ứng không hay. Con giáp này nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình vì nó có thể là tác nhân làm hỏng một số việc quan trong.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), người tuổi Dần có được Thực Thần che chở nên con đường tài lộc càng ngày càng hanh thông thuận lợi. Người làm kinh doanh sẽ dễ kiếm tiền hơn người làm công ăn lương. Mệnh chủ cần phải quyết đoán, dứt khoát để đưa ra lựa chọn nhanh chóng và chính xác nhất. Thời cơ chẳng có nhiều, nếu bạn để lỡ mất thì khó có thể đạt được mục tiêu mà mình hằng mong đợi.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có nhiều vấn đề cần phải chú ý, nhất là những người có tiền sử bệnh gan. Con giáp này nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tham công tiếc việc quá mức mà hại cho sức khỏe.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), được Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn được trao những cơ hội thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân trong ngày hôm nay. Đó có thể là một trọng trách từ cấp trên hoặc công việc của tập thể đang lúc khó khăn, bế tắc được bạn đứng ra giải quyết gọn gàng. Nhờ vậy, tuổi Thìn nhận được những cái trầm trồ hết sức ngưỡng mộ từ người khác.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ khí vượng có thể gây ra một số triệu chứng bất thường cho cơ thể của con giáp này. Thời tiết bắt đầu nắng nóng, bạn nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp để giữ gìn sức khỏe. Đừng quên uống nhiều nước và thường xuyên vận động nhé.

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