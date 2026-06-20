Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 20/06/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), mang tới may mắn về tài lộc cho tuổi Hợi. Con giáp này kiếm được tiền từ những cơ hội khó thể tin được, quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối cho bản mệnh tìm ra được thời cơ trong khó khăn. Đặc biệt là với những người kinh doanh buôn bán, lợi nhuận có thể tăng gấp bội, buôn may bán đắt nhờ có chiến lược kinh doanh khôn ngoan và giỏi nắm bắt tình hình thị trường.

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Thổ khắc Thủy khắc dẫn đến những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Đôi bên gặp bất đồng quan điểm nên mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung thì tình hình sẽ ngày càng gay go hơn.

Con giáp tuổi Tuất 

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí, bạn có thể vô tình ghi điểm trong mắt quý nhân, được đối phương giới thiệu cho những cơ hội đáng quý trong tương lai.

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên tích cực hơn khi tham gia các hoạt động xã hội, như vậy thì bạn sẽ gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực khiến tinh thần căng thẳng. Hơn nữa, quá trình này cũng khiến bạn tự rèn luyện được bản lĩnh và kinh nghiệm xã giao cho mình. Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh tình duyên đã hết thì đừng nên níu kéo mãi làm gì, nhất là những người đã phản bội hoặc đối xử phũ phàng với bạn. 

Con giáp tuổi Mão 

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), Chính Tài xuất hiện, tuổi Mão có thể thu về nhiều nguồn lợi nhuận khả quan nhờ các mối quan hệ mà bạn đang nỗ lực kết nối. Có người chủ động gợi ý, thỏa thuận hợp tác, cơ hội kiếm tiền tăng lên. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng trước những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng kẻo ném tiền vào nơi không đáng tin. 

Sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này tài chính với Mão không gặp khó khăn nào nhưng bạn cũng chớ nên dễ dàng cho ai đó vay mượn, đừng quá cả nể mà ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn. Đồng tiền phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, kiếm được cũng không phải dễ nên hãy biết quý trọng công sức của bản thân, bảo vệ thành quả của mình.

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