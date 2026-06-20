Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt Tài Lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/06/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt Tài Lộc thiên hạ vào đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, nhờ có Tam Hợp mà người tuổi Dần hôm nay có cảm thấy những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đang tràn ngập trong không gian của bạn. Dường như những phút giây lãng mạn ngọt ngào của đời sống tình cảm sẽ giúp cho tâm hồn bạn được thăng hoa hơn rất nhiều đấy.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt Tài Lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Thổ - Mộc xung khắc khiến sức khỏe của bản mệnh đang lao dốc nhưng bạn vẫn chủ quan. Dường như lúc này có quá nhiều mối quan tâm nên bạn lơ là việc chăm sóc sức khỏe, ăn uống cũng thiếu khoa học.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, nhờ cát tinh giúp sức, tuổi Thìn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề tồn đọng đã lâu. Bản mệnh mong muốn được cấp trên nâng đỡ và cố gắng hết sức mình để chứng minh năng lực của bản thân.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt Tài Lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong ngày Tuất Thìn tương xung, điềm báo con giáp này có thể gặp rắc rối do đào hoa xấu gây ra. Những hiểu lầm liên tiếp nảy sinh khiến cho tình cảm của các cặp đôi dễ dàng rạn nứt.

Người độc thân kỳ vọng quá cao vào chuyện tình cảm mới đang manh nha chưa hề có một khẳng định rõ rệt nào. Tuổi Thìn mong muốn nhiều thứ vượt ngoài tầm với mà quên mất rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất mông lung và chính bản mệnh cũng chưa hiểu hết về đối phương.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi tìm ra định hướng cho tương lai của mình. Không ai biết những gì bạn sẽ phải đối mặt là tốt hay xấu, nhưng lòng quyết tâm ắt sẽ dẫn lối bạn tới thành công.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt Tài Lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chịu khó ra ngoài trong ngày hôm nay, bạn có thể gặp được những đối tác khá triển vọng. Vì thế, bạn không nên sống trong thế giới riêng nữa mà hãy mở rộng mối quan hệ của mình. Hơn nữa, ra ngoài hít thở không khí cũng sẽ khiến bạn thấy sảng khoái hơn. 

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, con giáp này cần phải dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình thay vì để thời gian rảnh rỗi cho những thú vui cá nhân, đặc biệt là trong những kì nghỉ dài ngày như thế này. Đừng để tới khi mất đi rồi mới nuối tiếc.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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