Sau hôm nay, thứ Sáu 20/6/2026,Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 20/06/2026 04:50

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Mão

Về phương diện công việc, Phật Bà độ mệnh để nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sáng tạo. Là con giáp tài năng, người tuổi Mão có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình. Chính bản lĩnh vững vàng khi đôi mặt và vượt qua khó khăn là điều giúp tuổi Tuất ghi điểm trong mắt cấp trên. 

Con giáp may mắn này cũng vượng đường nhân duyên, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc ban đầu mới yêu.

Sau hôm nay, thứ Sáu 20/6/2026,Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn. Vận trình của bạn cũng từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Vậy nên, thu nhập của bản mệnh cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Người độc thân mong muốn tìm người yêu hãy thôi tìm kiếm những tư chất bề nổi, và cũng đừng vội gạt phăng những lời đề nghị mai mối của bạn ngè, người thân. Bạn có thể gặp được nửa kia của mình trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Hãy mở rộng lòng, lắng nghe con tim.

Sau hôm nay, thứ Sáu 20/6/2026,Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy trong thời gian tới. Điều mà người tuổi Thân cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Đồng thời, bạn nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. 

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bản mệnh nỗ lực theo đuổi những điều mình muốn. Con giáp này mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình nên sẽ luôn cố gắng hết mình.

Sau hôm nay, thứ Sáu 20/6/2026,Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 11 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 2 giờ 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội