Chưa lên sóng, phim của Bạch Kính Đình và Vương Chí Văn đã 'gây bão'

Sao quốc tế 19/06/2026 14:30

Dù chưa chính thức lên sóng, bộ phim hình sự Thời Khắc Hình Cảnh I: Phong Hoa Chính Mậu đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Dù chưa chính thức phát sóng, bộ phim hình sự Thời Khắc Hình Cảnh I: Phong Hoa Chính Mậu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Sự kết hợp giữa hai diễn viên Vương Chí Văn và Bạch Kính Đình, cùng quy mô đầu tư lớn và đề tài hiếm gặp, giúp dự án sớm được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình đáng chờ đợi nhất năm 2026.

Theo thông tin công bố, bộ phim có mức đầu tư lên tới 277 triệu NDT, thuộc nhóm dự án hình sự có kinh phí cao hiếm thấy. Ngoài ra, tác phẩm còn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Công an Trung Quốc và Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc ngay từ giai đoạn sản xuất.

Chưa lên sóng, phim của Bạch Kính Đình và Vương Chí Văn đã 'gây bão' - Ảnh 1

Dự kiến phát sóng trên CCTV-8 và Tencent Video vào tháng 8/2026, bộ phim được chuyển thể từ ký sự Hình Cảnh Thôi Đạo Thực, tái hiện quá trình phát triển của ngành điều tra hình sự Trung Quốc giai đoạn 1990–2010. Nội dung tập trung vào sự chuyển đổi từ phương pháp phá án truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại như giám định dấu vân tay, phân tích dữ liệu và xét nghiệm ADN.

Khác với nhiều tác phẩm hình sự thiên về yếu tố giật gân, phim lựa chọn hướng tiếp cận mang tính hiện thực và nghề nghiệp. Trọng tâm không chỉ nằm ở các vụ án mà còn ở sự thay đổi của cả một thế hệ cảnh sát trong thời kỳ chuyển mình của ngành.

Chưa lên sóng, phim của Bạch Kính Đình và Vương Chí Văn đã 'gây bão' - Ảnh 2

Điểm nhấn của dự án nằm ở tuyến nhân vật trung tâm. Vương Chí Văn đảm nhận vai chuyên gia giám định kỳ cựu Trịnh Đạo Thành, trong khi Bạch Kính Đình vào vai cảnh sát trẻ Nhậm Giang Xuyên, đại diện cho thế hệ mới của lực lượng điều tra. Mối quan hệ giữa hai nhân vật được xem là trục chính, phản ánh sự kế thừa và chuyển giao giữa hai thời kỳ.

Với đề tài mới mẻ, quy mô lớn và dàn diễn viên thực lực, Thời Khắc Hình Cảnh I: Phong Hoa Chính Mậu đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án hình sự nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

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