Đang vật vã trên bàn đẻ, đọc tin nhắn "chí mạng" từ số máy lạ, vợ sốc ngất phát hiện sự thật tàn nhẫn đằng sau sự mất tích của chồng

Ngoại tình 19/06/2026 15:00

Những lúc tiêm truyền đến vỡ ven, mẹ chồng tôi còn nhắc nhở con trai: "Con nhìn vợ mà thương vợ. Chẳng ai có bầu mà khổ như nó đâu". Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cuối cùng tôi cũng đến ngày sinh.

Nếu không nói ra những điều này, tôi e rằng mình sẽ không chịu nổi. Tôi vừa sinh con được một tuần. Đáng lẽ giờ phút này, tôi phải hạnh phúc hơn ai hết. Vậy mà bây giờ, mỗi lần nhìn vào con trai, tôi lại không cầm được nước mắt.

Chồng tôi vốn là người đào hoa. Khi quen tôi, anh cũng tranh thủ qua lại với vài cô gái khác. Tất cả những điều này tôi đều biết hết. Thế nhưng bản tính phụ nữ, đã yêu thì yêu đến mù quáng. Thành ra lần nào tôi cũng bỏ qua và cho anh thêm cơ hội.

 

Yêu nhau được gần một năm thì tôi có thai. Thú thật lúc ấy tôi rất phân vân. Bởi lẽ tính cách của một con người không phải dễ dàng thay đổi. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng tìm đến tôi. Biết con trai mình không chung thủy, bà cam đoan với tôi, rằng sẽ chịu trách nhiệm để anh thay đổi tính nết.

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh. Đã vậy, suốt 3 tháng đầu, tôi động thai đến nỗi chỉ có thể nằm treo chân một chỗ.

Đang vật vã trên bàn đẻ, đọc tin nhắn 'chí mạng' từ số máy lạ, vợ sốc ngất phát hiện sự thật tàn nhẫn đằng sau sự mất tích của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc tiêm truyền đến vỡ ven, mẹ chồng tôi còn nhắc nhở con trai: "Con nhìn vợ mà thương vợ. Chẳng ai có bầu mà khổ như nó đâu". Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cuối cùng tôi cũng đến ngày sinh.

Hôm tôi đi sinh, chồng vẫn đang đi công tác. Dù chỉ cách nhà 60km nhưng nghe tin vợ đau đẻ, anh vẫn nhất quyết không về. Suốt hành trình tôi vượt cạn, chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ ở bên. Đau đớn nhất là khi cơn đau dồn dập, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng.

Đó không phải lời động viên mọi người ạ, đó là một bức ảnh chồng tôi đang ngủ, trên người chẳng mặc gì. Người phụ nữ kia công khai khiêu khích tôi đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Lúc ấy vì quá sốc, tôi ngất lịm, đến khi tỉnh dậy thì bác sĩ đã mổ con tôi ra an toàn.

Biết chuyện đã xảy ra, chồng tôi vội vàng trở về giải thích. Anh còn nói chỉ vì vợ bầu nên mới ra ngoài tìm người khác. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại khó quyết định vô cùng. Mọi người cho tôi lời khuyên nhé, tôi có nên quyết định ly hôn chồng ngay và luôn không?

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời cô ấy sống trong nỗi ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời cô ấy sống trong nỗi ám ảnh

Con tôi 6 tuổi thì cho đi học cấp 1. Tôi đỡ bận bịu hơn. Công việc văn phòng nên cũng nhàn rỗi. Chồng tôi ngày càng lơ đãng vợ. Tôi thì lại ngày càng rảng giang, có thời ăn diện, trang điểm đẹp. Nhưng chồng vẫn không ngó ngàng đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 0 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 2 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc