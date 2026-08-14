Cánh tủ bếp không mở được, vợ tìm cách mở ra để rồi tay chân 'lẩy bẩy' khi thấy thứ bên trong

Ngoại tình 14/08/2026 19:00

Cách đây một tuần, tôi có đi công tác. Vì con ốm nên tôi thuyết phục đối tác giải quyết công việc sớm. Hôm tôi về cũng không báo trước với chồng. Xuống sân bay, tôi sang nhà mẹ đẻ đón con. Lúc đi đến chân tòa chung cư nhà mình, tôi mới gọi cho chồng.

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn chưa thể định thần. Nếu chưa có con, chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm rồi, tính cả 6 năm yêu đương thì đã có hơn một thập kỷ bên nhau. Chồng tôi là người đàn ông ít nói, bình thường anh có rất ít bạn, đi ra ngoài cũng chẳng bao giờ mở lời trước. Nhiều lần tôi còn mua sách về cho chồng đọc để anh thay đổi cách nói chuyện. Thế nhưng đọc đến mấy quyển, tính cách anh vẫn như vậy. Chính vì điều đó nên tôi chưa bao giờ kiểm soát các mối quan hệ của chồng. Anh chơi với ai, thân với người nào tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà...

Cách đây một tuần, tôi có đi công tác. Vì con ốm nên tôi thuyết phục đối tác giải quyết công việc sớm. Hôm tôi về cũng không báo trước với chồng. Xuống sân bay, tôi sang nhà mẹ đẻ đón con. Lúc đi đến chân tòa chung cư nhà mình, tôi mới gọi cho chồng.

Cánh tủ bếp không mở được, vợ tìm cách mở ra để rồi tay chân 'lẩy bẩy' khi thấy thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó, tôi không phát hiện mất cái dây chuyền vàng. Sợ trong thời gian mình đi công tác, chồng đi làm, người giúp việc lại tắt mắt lấy đồ. Cả một buổi sáng tôi ngồi xem camera, cuối cùng phát hiện một điều không tưởng. Đó là chồng tôi dẫn người phụ nữ khác về nhà. Hôm tôi trở về, cô ta bỏ đi vội vàng. Chồng tôi thu quần áo, cuống quá nên ném cả vào ngăn tủ bếp mà bấy lâu nay không dùng.

Nhìn chứng cứ ngoại tình rành rành của chồng, tôi rụng rời không biết làm thế nào. Trước giờ nhà tôi vẫn êm ấm, gia đình hạnh phúc. Thành ra tôi khó xử quá. Tôi có nên vờ đi và cho chồng một cơ hội không?

Chồng không cho bỏ việc 5 triệu để làm ở nơi có mức lương 30 triệu, vợ lén theo dõi rồi "lặng người" trước sự thật

Chồng không cho bỏ việc 5 triệu để làm ở nơi có mức lương 30 triệu, vợ lén theo dõi rồi "lặng người" trước sự thật

Đợt này, tôi có cơ hội để thăng tiến sự nghiệp, đó là về làm việc cho một công ty đã có tiếng tăm trên thị trường. Khi phỏng vấn, họ đưa ra mức thu nhập 30 triệu cùng nhiều chính sách mà tôi cảm thấy rất phù hợp với mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 26 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 26 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 26 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 26 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Thử lòng vợ và nhân tình, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá

Thử lòng vợ và nhân tình, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá