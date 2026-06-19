Với hương vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỏ đã trở thành một trong những loại thực phẩm phổ biến và được yêu thích. Đậu đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm:

Vitamin và khoáng chất: Đậu đỏ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin E, sắt, kali, magie... giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Các hợp chất thực vật: Đậu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Ăn đậu đỏ giúp hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định

Đậu đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được đánh giá có lợi cho người bị tăng huyết áp nhờ hàm lượng kali cao giúp cân bằng natri và hỗ trợ ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa trong đậu đỏ còn góp phần giảm cholesterol xấu, bảo vệ mạch máu và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đậu đỏ có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Loại thực phẩm này có thể chế biến thành nhiều món như chè ít đường, cháo, canh hầm hoặc nước đậu đỏ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, cần kết hợp đậu đỏ với chế độ ăn lành mạnh, hạn chế muối, tăng cường rau xanh và duy trì vận động thường xuyên. Người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Những công dụng khác của đậu đỏ đối với sức khỏe

Làm đẹp da, chống lão hóa: Chất chống oxy hóa trong đậu đỏ giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ làm sáng da. Ăn chè đậu đỏ thường xuyên với lượng vừa phải kết hợp chế độ sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp làn da mịn màng, tươi trẻ hơn.

Tốt cho thận và hệ bài tiết: Theo y học cổ truyền, đậu đỏ có tác dụng lợi tiểu, bổ thận. Ăn chè đậu đỏ giúp loại bỏ độc tố qua đường tiểu, cải thiện chức năng thận và cân bằng nước trong cơ thể. Đây cũng là lợi ích không thể bỏ qua khi bạn muốn tìm hiểu “ăn chè đậu đỏ có tác dụng gì” để xây dựng chế độ ăn thanh lọc cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch: Đậu đỏ chứa nhiều chất xơ hòa tan và kali. Những chất này giúp giảm cholesterol xấu, điều hòa huyết áp và tăng cường lưu thông máu, nhờ đó tăng khả năng bảo vệ tim mạch. Người thường xuyên bổ sung đậu đỏ vào khẩu phần ăn có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn bình thường.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân: Chất xơ trong đậu đỏ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Chính hàm lượng chất xơ và tinh bột hấp thu chậm trong chè đậu đỏ sẽ mang đến cảm giác no lâu, tránh tình trạng thèm ăn vặt do đói. Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân và quan tâm tới vấn đề ăn chè đậu đỏ có tác dụng gì thì không nên bỏ qua món ăn hỗ trợ giảm cân an toàn này.