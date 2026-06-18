Kết thúc 'Kiều Sở' gây tranh luận, diễn xuất Trần Đô Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều

'Kiều Sở' từng được kỳ vọng là một trong những dự án cổ trang nữ chủ mang màu sắc quyền mưu đáng chú ý nhất thời gian gần đây. Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim lại không đạt được hiệu ứng như mong đợi, khi điểm số lẫn độ thảo luận trên mạng xã hội liên tục sụt giảm về cuối chặng phát sóng.

Là một trong những dự án cổ trang nữ chủ mang màu sắc quyền mưu được kỳ vọng thời gian gần đây, "Kiều Sở" lại không đạt được hiệu ứng như mong đợi khi điểm số và độ thảo luận trên mạng xã hội liên tục sụt giảm về cuối chặng phát sóng.

Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm gây thất vọng bởi kịch bản thiếu chiều sâu, trong khi diễn xuất của nữ chính Trần Đô Linh cũng trở thành tâm điểm tranh luận.

Vấn đề lớn nhất của phim nằm ở phần nội dung. Dù được giới thiệu là hành trình trưởng thành và đấu trí nơi triều đình, các tuyến quyền lực trong phim bị nhận xét khá đơn giản, thiếu kịch tính. Một số nhân vật phản diện chưa được xây dựng đủ sức nặng, trong khi nhiều tình tiết lại được giải quyết quá nhanh, khiến mạch phim mất đi sự căng thẳng cần thiết. Nhịp kể nhanh cũng khiến không ít nút thắt chưa được làm rõ.

Bên cạnh đó, phần diễn xuất của Trần Đô Linh gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng cô chưa thể hiện rõ sự chuyển biến tâm lý trong các phân đoạn quan trọng, từ bi thương, tức giận đến đối đầu quyền lực. Biểu cảm tương đối tiết chế khiến nhân vật thiếu điểm nhấn, khó tạo được sự đồng cảm trọn vẹn từ người xem.

Tuy vậy, tranh cãi dành cho nữ diễn viên không quá gay gắt. Phần đông khán giả cho rằng hạn chế lớn nhất vẫn đến từ kịch bản, trong khi Trần Đô Linh vốn duy trì hình ảnh kín tiếng và ít vướng thị phi, nên nhận được không ít sự cảm thông.

Dù sở hữu phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu và bối cảnh đẹp mắt, "Kiều Sở" vẫn khép lại với nhiều ý kiến trái chiều. Tác phẩm cho thấy yếu tố kịch bản và xây dựng nhân vật vẫn là chìa khóa quan trọng, bên cạnh dàn diễn viên và kỹ thuật sản xuất.

'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế Là một trong những bộ phim Trung Quốc nhận được nhiều sự chú ý trước khi lên sóng, “Kiều Sở” của Trần Đô Linh thu hút khán giả nhờ nguyên tác nổi tiếng cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ. Nhưng ngay những tập đầu phát sóng, bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-thuc-kieu-so-gay-tranh-luan-dien-xuat-tran-o-linh-nhan-nhieu-y-kien-trai-chieu-762085.html