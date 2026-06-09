Bên cạnh thành tích về độ thảo luận, 'Kiều Sở' cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là xoay quanh tuyến nhân vật do Trần Đô Linh đảm nhận và cách xây dựng các màn đấu trí trong phim.

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim cổ trang ngôn tình “Kiều Sở” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tiết tấu nhanh, khai thác mô-típ báo thù và trọng sinh quen thuộc. Tuy nhiên, bên cạnh lượng thảo luận cao, tác phẩm cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến tuyến nhân vật của Trần Đô Linh và cách xây dựng các tình tiết đấu trí trong phim.

Ở những tập đầu, “Kiều Sở” liên tục đẩy nhanh nhịp kể chuyện với hàng loạt biến cố như lừa hôn, diệt môn và nghịch chuyển số phận chỉ trong thời gian ngắn. Cách triển khai dồn dập giúp phim tạo cảm giác kịch tính, nhưng đồng thời cũng khiến không ít khán giả cho rằng mạch truyện thiếu độ chặt chẽ và chưa đủ thuyết phục về logic quyền mưu.

Nhân vật nữ chính do Trần Đô Linh đảm nhận trở thành tâm điểm tranh luận khi được trao nhiều “đặc quyền” trong kịch bản. Dù không xuất thân từ hoàng tộc, nhân vật này nhanh chóng nắm giữ vị trí quan trọng trong triều đình và nhiều lần xoay chuyển cục diện chỉ bằng những lập luận đơn giản. Điều này khiến một bộ phận khán giả nhận xét các màn đấu trí bị đơn giản hóa, thiếu chiều sâu.

Không ít ý kiến cho rằng “Kiều Sở” đang đi theo mô-típ được gọi là “quyền mưu trẻ con”, tức những tác phẩm lấy bối cảnh tranh đoạt quyền lực nhưng lại xây dựng hệ thống đấu trí thiếu tính logic, trong khi nhân vật chính luôn được “hào quang bảo vệ”.

Thực tế, đây không phải là vấn đề mới của dòng phim cổ trang ngôn tình, khi nhiều tác phẩm trước đó cũng từng bị phàn nàn về việc lạm dụng yếu tố quyền mưu nhưng chưa đầu tư đủ vào cấu trúc chính trị và diễn biến hợp lý.

Dù còn gây tranh cãi, “Kiều Sở” vẫn đang là một trong những tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn, đồng thời tiếp tục đặt ra bài toán khó cho dòng phim cổ ngẫu trong việc cân bằng giữa tính giải trí và chiều sâu kịch bản.

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly Lên sóng trong thời gian gần đây, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ nhanh chóng tạo được sự chú ý dù ban đầu không được kỳ vọng quá cao. Sau vài tập đầu, bộ phim gây ấn tượng nhờ phần hình ảnh trau chuốt, màu sắc huyền ảo cùng dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật.

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