Sau ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), Chính Tài trợ lực đem lại sự thuận lợi cho những người tuổi Sửu đang làm công việc tự do hoặc có nghề tay trái. Tuổi này là con giáp thánh thiện, làm việc có tâm nên trời thương giúp họ làm ăn có lời, đỡ phải vất vả trong thời gian thị trường việc làm đang bị đảo lộn này.

Tiền bạc có dấu hiệu tăng trưởng, nhất là những bạn đang làm công chức hoặc đang trên đường khởi nghiệp. Con giáp này nên tự tin vào năng lực của bản thân và trau chuốt cho công việc hiện tại, bạn sẽ nhận được những đồng tiền may mắn do chính tay mình làm ra.

Con giáp tuổi Mão

Sau ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), Chính Tài nhập cục, người tuổi Mão đón tin vui về tài lộc. Con giáp này đang đón vận may nên tìm được phương hướng tốt, doanh thu tăng vọt. Con giáp này cũng luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm nên được khách hàng tin tưởng, đối tác kỳ vọng, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, những chú Mèo có cát tinh trợ lực nên mọi việc tiến triển thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, có đầu có cuối. Quan trọng là bản mệnh có năng lực và biết phát huy đúng lúc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, nên rút ngắn thời gian hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mình.

Con giáp tuổi Mùi

Sau ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), tuổi Mùi gặp Thiên Ấn chiếu mệnh nên công việc khá ổn nhờ vào sự tài tình của bản thân. Một số người làm cấp trên được nhân viên hỗ trợ hết mình, bạn có tiếng nói uy tín ở cơ quan. Bên cạnh đó con giáp này cũng không quên đáp lại sự giúp đỡ của mọi người bằng ân huệ rất tử tế và công bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Nay bạn thoát được mọi vận đen liên quan đến tiền nhưng cũng không nên chủ quan và xem thường bất cứ ai. Những lời bạn nói ra nay sẽ có tác động đến đường tiền bạc của bạn sau này. Dù giàu có hay đang ở vị trí cao đến mấy đi nữa cũng nên khiêm tốn trong chuyện tiền nong.

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