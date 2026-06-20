Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20/06/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng trong tuần mới 22 đến 28/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong tuần mới 22 đến 28/6/2026, tuổi Tuất nếu biết vận dụng sự sáng tạo thì sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu đáng nể như mong muốn. Những thách thức trước mắt là cơ hội không nhỏ để bản mệnh có thể bứt phá giới hạn của chính mình.

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, công việc của con giáp này khá áp lực về tiến độ, thời gian... nên không thể tránh khỏi những thời điểm nóng nảy vì phải làm gấp rút. Dù gì đi nữa, sự hấp tấp, vội vàng không giúp đạt kết quả công việc tốt, bản mệnh hãy cố gắng để chậm mà chắc thì hơn.

Trong ngày Thổ khí vượng, sức khỏe của tuổi Tuất không được tốt. Con giáp này dễ bị ảnh hưởng ở đường tiêu hóa, không cảm thấy ăn uống ngon miệng, dễ bỏ bữa, ăn uống không đủ chất.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong tuần mới 22 đến 28/6/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi tìm ra định hướng cho tương lai của mình. Không ai biết những gì bạn sẽ phải đối mặt là tốt hay xấu, nhưng lòng quyết tâm ắt sẽ dẫn lối bạn tới thành công.

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chịu khó ra ngoài trong tuần, bạn có thể gặp được những đối tác khá triển vọng. Vì thế, bạn không nên sống trong thế giới riêng nữa mà hãy mở rộng mối quan hệ của mình. Hơn nữa, ra ngoài hít thở không khí cũng sẽ khiến bạn thấy sảng khoái hơn.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, con giáp này cần phải dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình thay vì để thời gian rảnh rỗi cho những thú vui cá nhân, đặc biệt là trong những kì nghỉ dài ngày như thế này. Đừng để tới khi mất đi rồi mới nuối tiếc.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong tuần mới 22 đến 28/6/2026, tuổi Sửu được Chính Ấn che chở, những người vẫn phải đi làm trong hôm nay có thể đón những biến chuyển tốt đẹp trong công việc. Một phần do có vận quý nhân, một phần do bản thân bạn hiểu rõ thời điểm này cần phải dồn hết tâm huyết. Vì vậy, hôm nay bạn có thể phát huy năng lực của mình một cách tối đa nhất.

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, có khả năng Sửu sẽ được người quen trao cơ hội kiếm tiền, hứa hẹn lợi nhuận khả quan trong thời gian tới và việc bạn có thể làm là cố gắng nắm bắt được vậy may của mình nhé. Thái độ trân trọng dù đó là cơ hội nhỏ nhoi nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn có được những kết quả tốt. 

Ngũ hành tương sinh thông báo vận tình cảm tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận yêu thương. Gia đạo êm ấm, con giáp này vốn là người chu đáo, biết vun vén hạnh phúc nên không lúc nào khiến đối phương phật lòng. 

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