Trong lúc vào rừng sâu hái cây thuốc nam, một phụ nữ ở Quảng Trị không may bị rắn độc cắn và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 17/6, lãnh đạo UBND xã Trung Thuần (Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi một người dân tử vong sau khi bị rắn độc cắn trong lúc vào rừng khai thác cây thuốc nam. Nạn nhân là chị Phan Thị L. (SN 1978, trú thôn 1, xã Trung Thuần).

Vào chiều 15/6, vợ chồng chị L. cùng vào khu vực rừng sâu trên địa bàn để tìm hái cây rau ráu, một loại dược liệu tự nhiên thường được người dân miền núi thu gom, phơi khô bán cho thương lái để có thêm thu nhập.

Trong lúc đang khai thác cây thuốc, chị L. bất ngờ bị một con rắn độc cắn. Khu vực xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, địa hình phức tạp, đường đi khó khăn, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc và đưa nạn nhân ra ngoài gặp rất nhiều trở ngại.

Phải mất nhiều thời gian, người thân mới đưa được chị L. đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, khi nhập viện, nọc độc đã phát tác nặng. Các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa liên tục từ chiều 15/6 đến ngày 16/6 nhưng chị L. không qua khỏi.

Chính quyền địa phương phối hợp với gia đình lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chính quyền xã Trung Thuần, gia đình chị L. thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống nhiều năm nay chủ yếu dựa vào nghề làm thuê và khai thác các sản vật dưới tán rừng. Những chuyến vào rừng tìm cây thuốc, lấy lâm sản phụ là nguồn thu nhập đáng kể giúp gia đình trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học.

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