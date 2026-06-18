Giá vàng hôm nay, ngày 18/6/2026: Thế giới đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC 'neo' trên 151 triệu đồng

Hôm nay, ngày 18/6/2026, giá vàng thế giới đã đảo chiều đi xuống khi Mỹ thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 18/6, giá vàng trong nước đứng yên không thay đổi. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 148,8 triệu đồng/lượng, bán ra 151,3 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC tăng lên 2,5 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 2 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi tiếp tục được mua vào 148,7 triệu đồng, bán ra 151,2 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào, xuống 148,3 triệu đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 151,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 300.000 đồng khi mua vào còn 148 triệu đồng và bán ra 151 triệu đồng...

Giá vàng trong nước 'neo' trên 151 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động quanh mức 4.266 USD/ounce, giảm mạnh 118 USD so với mức cao nhất của phiên đêm qua (4.384 USD/ounce). Đêm qua, sau cuộc họp chính sách tiền tệ, Fed đã công bố giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi mục tiêu 3,5% - 3,75%. Trong tuyên bố chính thức, Fed nhấn mạnh quyết định này nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kép là thúc đẩy việc làm tối đa và đảm bảo ổn định giá cả.

Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ ổn định, bất chấp những bất ổn gia tăng từ xung đột tại Trung Đông. Tăng trưởng năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục mạnh mẽ, số lượng việc làm tăng phù hợp với lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi. Về lạm phát, Fed thừa nhận chỉ số này vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2%, tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa lạm phát trở về mức mục tiêu. Việc Fed giữ nguyên lãi suất đã khiến nhà đầu tư lo ngại đồng USD sẽ duy trì sức mạnh, tác động tiêu cực đến thị trường vàng. Từ đó, nhiều người đã giảm nhu cầu nắm giữ kim loại quý này, dẫn đến đà bán tháo mạnh, buộc giá vàng hôm nay giảm mạnh.

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