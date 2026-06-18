Cơm rượu hay còn gọi là rượu cái được chế biến bằng cách lên men từ cơm nếp. Gạo nếp được nấu chín, sau đó để nguội và ủ với men rượu trong 3 - 4 ngày cho lên men. Cơm rượu có mùi thơm nồng đặc trưng của rượu, vị cay nồng, ngọt và hơi ướt do cơm tiết nước ra.

Với một số loại cơm rượu được làm từ nếp cẩm hay gạo nếp lứt vẫn còn nguyên lớp vỏ cám bên ngoài nên chứa nhiều chất xơ, lipit, gluxit, vitamin nhóm B, protit cùng nhiều loại khoáng tố khác. Chúng làm giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và giúp bồi bổ sức khỏe.

Giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch

Nghiên cứu cho thấy, dùng cơm rượu được làm từ nếp cẩm có thể giúp giảm đáng kể lượng cholesterol có hại trong máu. Với những bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp, điều này rất có lợi trong việc ổn định huyết áp. Ngoài ra, cơm rượu còn bổ sung các hoạt chất lovastatine và egosterol, giúp giảm thiểu nguy cơ bị tai biến mạch máu não và nâng cao sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu

Cơm rượu chứa hàm lượng sắt phong phú, nhất là loại được làm từ nếp cẩm. Sắt đóng vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa chứng thiếu máu thiếu sắt bằng cách thúc đẩy cơ thể sản xuất tế bào hồng cầu.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn cơm rượu thường xuyên sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường khả năng chuyển hóa chất đạm và chất béo, giúp bạn kiểm soát tốt cân nặng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Phòng ngừa các bệnh về xương khớp

Bản thân gạo nếp lứt chứa rất nhiều canxi và khi lên men thành cơm rượu, chất dinh dưỡng này vẫn được giữ nguyên vẹn. Do đó, ăn cơm rượu chính là giải pháp bổ sung canxi tự nhiên cho cơ thể, củng cố hệ xương, ngăn ngừa các bệnh lý như thoái hóa khớp, loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cơm rượu nếp

Không nên sử dụng cơm rượu nếp thường xuyên hoặc ăn với số lượng lớn. Thời điểm phù hợp nhất là sau bữa sáng. Ăn khi bụng đói có thể làm tăng tiết axit dạ dày do vị chua của món ăn, từ đó gây ợ hơi, ợ chua hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm loét dạ dày.

Một lưu ý khác là cơm rượu càng được ủ lâu thì quá trình lên men càng mạnh, khiến nồng độ cồn tăng lên. Việc ăn quá nhiều có thể gây cảm giác lâng lâng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đặc biệt không phù hợp trước khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngoài ra, cơm rượu nếp chứa lượng đường khá cao. Trung bình một kg gạo nếp có thể tạo ra khoảng 1,2-1,4 kg thành phẩm sau khi lên men. Vì vậy, người mắc đái tháo đường chỉ nên ăn tối đa khoảng 50 g mỗi lần. Nếu dùng ngay sau bữa ăn chính, cần giảm bớt khoảng một phần ba lượng cơm trong khẩu phần để tránh làm tăng đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ, người có bệnh lý dạ dày, cơ địa dị ứng hoặc mắc bệnh chàm cũng không nên ăn nhiều cơm rượu nếp, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức, bởi món ăn này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.