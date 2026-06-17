Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: 'Biến!'

Tâm sự Eva 17/06/2026 22:28

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.

Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.

Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: 'Biến!' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.

Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: "Biến". Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ. Thế mà vợ chưa nở hết 10 phân, chồng em đã trố mắt vào nhìn. Kết quả là lăn ra ngất các chị ạ

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời cô ấy sống trong nỗi ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời cô ấy sống trong nỗi ám ảnh

Ngoại tình 2 giờ 53 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân 'lẩy bẩy' khi phát hiện thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân 'lẩy bẩy' khi phát hiện thứ bên trong

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến!"

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến!"

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ bước vào, người ấy giới thiệu một câu khiến vợ mới chết đứn

Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ bước vào, người ấy giới thiệu một câu khiến vợ mới chết đứn

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ.

Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ.

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn, anh lôi ra chiếc hộp rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn, anh lôi ra chiếc hộp rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng câu nói 'bồi' phía sau khiến bà tái mét trả lại không thiếu một xu

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng câu nói 'bồi' phía sau khiến bà tái mét trả lại không thiếu một xu

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến tôi khóc trong muộn màng

Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến tôi khóc trong muộn màng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Năm 18/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp này nhận LỘC TRỜI ban, Phú Quý đề huề, muốn nghèo cũng khó, giàu có nhất vùng

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp này nhận LỘC TRỜI ban, Phú Quý đề huề, muốn nghèo cũng khó, giàu có nhất vùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Đi công tác ngủ ở khách sạn, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay

Đi công tác ngủ ở khách sạn, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay

Hiến muộn 4 năm mới sinh được con, khi con được một năm cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn

Hiến muộn 4 năm mới sinh được con, khi con được một năm cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn

Biết chúng tôi chuẩn bị mua xe, em chồng cho ngay 300 triệu, đang cảm kích thì cô ấy nói một câu làm tôi tức giận run người

Biết chúng tôi chuẩn bị mua xe, em chồng cho ngay 300 triệu, đang cảm kích thì cô ấy nói một câu làm tôi tức giận run người

Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ tôi thấy lòng dạ mình như đã được tự do, rồi bất chợt cười lớn thẳng thừng từ chối

Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ tôi thấy lòng dạ mình như đã được tự do, rồi bất chợt cười lớn thẳng thừng từ chối