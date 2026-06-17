Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Tâm sự Eva 17/06/2026 22:02

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ. Thế mà vợ chưa nở hết 10 phân, chồng em đã trố mắt vào nhìn. Kết quả là lăn ra ngất các chị ạ

Em không biết phải làm thế nào mới trị được lão chồng nữa các chị ạ. Dù gì thì năm nay anh ấy cũng gần 30 rồi, vậy mà tính khí lúc nào cũng như trẻ con.

Vợ chồng em cưới nhau được hơn một năm rồi, bọn em vừa chào đón cậu con trai đầu lòng. Nhắc đến chồng, em lại thấy nẫu ruột. Người ta thì chững chạc, lo cho vợ con. Còn chồng em thì chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Còn nhớ hồi em mới mang thai, đọc trên mạng thấy người ta nói ăn cháo cá sẽ bổ cho em bé. Em nhờ chồng nấu, nào ngờ cháo chưa bưng lên đã phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Bởi chồng em chỉ nấu cháo trắng rồi lại luộc cá bỏ vào.

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ. Thế mà vợ chưa nở hết 10 phân, chồng em đã trố mắt vào nhìn. Kết quả là lăn ra ngất các chị ạ. Bác sĩ vừa đỡ đẻ cho em, vừa phải kêu người vào đưa chồng em đi cấp cứu. Đến lúc tỉnh dậy, nhìn thấy em, mặt chồng vẫn còn hốt hoảng.

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Hôm qua chồng vừa đi làm, em liền ru con ngủ rồi ra kiểm tra cây táo. Không ngờ phát hiện một bọc nilon ở trong, em đến đi đếm lại thì thấy có 5 triệu ở đó các chị ạ. Tối về, phát hiện cây táo không còn bọc tiền, chồng em gào lên hỏi.

Lúc ấy mới lộ ra bí mật, đó là số tiền chồng em để dành mua máy chơi game. Càng nghe chồng nói, em càng thấy giận. Có vợ con rồi mà anh vẫn còn ham những trò của thanh niên. Các chị tư vấn giúp em với, có cách nào để chồng trưởng thành hơn không ạ?

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời cô ấy sống trong nỗi ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời cô ấy sống trong nỗi ám ảnh

Ngoại tình 2 giờ 53 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân 'lẩy bẩy' khi phát hiện thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân 'lẩy bẩy' khi phát hiện thứ bên trong

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến!"

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến!"

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ bước vào, người ấy giới thiệu một câu khiến vợ mới chết đứn

Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ bước vào, người ấy giới thiệu một câu khiến vợ mới chết đứn

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ.

Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ.

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn, anh lôi ra chiếc hộp rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn, anh lôi ra chiếc hộp rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng câu nói 'bồi' phía sau khiến bà tái mét trả lại không thiếu một xu

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng câu nói 'bồi' phía sau khiến bà tái mét trả lại không thiếu một xu

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Chồng vô tình để lộ vật chứng nhạy cảm dưới gốc táo, vợ bàng hoàng sốc ngất khi lột trần uẩn khúc

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến tôi khóc trong muộn màng

Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến tôi khóc trong muộn màng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Năm 18/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp này nhận LỘC TRỜI ban, Phú Quý đề huề, muốn nghèo cũng khó, giàu có nhất vùng

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp này nhận LỘC TRỜI ban, Phú Quý đề huề, muốn nghèo cũng khó, giàu có nhất vùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến!"

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, cô gái tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến!"

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc chửa mang thai vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô sốc khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Đi công tác ngủ ở khách sạn, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay

Đi công tác ngủ ở khách sạn, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay

Hiến muộn 4 năm mới sinh được con, khi con được một năm cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn

Hiến muộn 4 năm mới sinh được con, khi con được một năm cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn

Biết chúng tôi chuẩn bị mua xe, em chồng cho ngay 300 triệu, đang cảm kích thì cô ấy nói một câu làm tôi tức giận run người

Biết chúng tôi chuẩn bị mua xe, em chồng cho ngay 300 triệu, đang cảm kích thì cô ấy nói một câu làm tôi tức giận run người

Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ tôi thấy lòng dạ mình như đã được tự do, rồi bất chợt cười lớn thẳng thừng từ chối

Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ tôi thấy lòng dạ mình như đã được tự do, rồi bất chợt cười lớn thẳng thừng từ chối