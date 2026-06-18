Nóng: Bắt giữ 187 người lừa đảo 'kỳ nghỉ', tạm giữ 7 ô tô, 10 sổ đỏ và sổ tiết kiệm

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm này đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 181 tỉ đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty, khởi tố 187 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng “ hợp đồng kỳ nghỉ ” để chiếm đoạt tiền.

Hôm nay, tại TP.HCM, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng, tạm giữ 7 ô tô, 10 sổ đỏ, 3 tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an thủ đoạn của các đối tượng:

Thứ nhất mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền:

Các đối tượng thành lập các công ty bán "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân và mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần CCCD để xác nhận thân phận.

Các bị can trong vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ”. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khách mời đến Công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Thứ hai là chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền (thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào):

Các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ do khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kì nghỉ nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 01 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, từ đó yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 01 - 1,5 tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Công an TP Hà Nội khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Báo Tiền Phong.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (Có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.