Nữ thủ lĩnh khiếm thị và hành trình 20 năm trao "cần câu" cho người yếu thế

Suốt 20 năm qua, chị bền bỉ đồng hành cùng người nghèo, người khuyết tật và những mảnh đời kém may mắn, giúp họ tự tin vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Chị Bùi Thị Hà với niềm vui thường nhật ở thư viện miễn phí chị lập ra cho trẻ em

Chị Bùi Thị Hà từng có một đôi mắt sáng. Nhưng một tai nạn năm 6 tuổi đã khiến một bên mắt hỏng vĩnh viễn, bên còn lại chỉ còn thị lực 4/10.

Nỗi đau thể xác rồi cũng qua đi, nhưng điều ám ảnh chị nhiều năm lại là hai tiếng "Con chột" từ một người bạn. Lời miệt thị ấy khiến cô bé Hà thu mình trong mặc cảm, luôn để tóc che khuất khuôn mặt để tránh những ánh nhìn soi xét.

Thế nhưng, chị dần nhận ra khiếm khuyết thể chất không quyết định giá trị của một con người. Tìm đến công tác xã hội và những người đồng cảnh ngộ, chị học cách chấp nhận bản thân, bước ra khỏi mặc cảm và tự tin đối diện với cuộc sống.

Trao "cần câu", không cho "con cá"

Hai thập kỷ gắn bó với công tác thiện nguyện, chị Hà hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Hưng Yên.

Cách chị làm công tác xã hội cộng đồng mang đậm tư duy của một người "khởi nghiệp". Thay vì hỗ trợ ngắn hạn, chị tập trung tạo sinh kế bền vững cho người yếu thế thông qua việc kết nối doanh nghiệp, mở các lớp tập huấn nghề và đồng hành cùng hội viên trên hành trình tìm kiếm việc làm.

Chị Nguyễn Thị Hiền (xã Minh Thọ) là một trong những trường hợp tiêu biểu. Trước đây, chị Hiền mưu sinh bằng nghề sửa quần áo tại nhà với thu nhập bấp bênh, trong khi tình trạng khuyết tật khiến việc ngồi máy may trong thời gian dài trở nên vô cùng khó khăn. Nhận thấy điều đó, chị Hà đã động viên, định hướng để chị mạnh dạn chuyển sang học ngành dược.

Từ công việc may vá bấp bênh, chị Hiền nay đã sở hữu một hiệu thuốc nhỏ tại nhà, có nguồn thu nhập ổn định và thêm cơ hội đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế, chị Hà còn dành tâm huyết cho các hoạt động khuyến học. Từ năm 2021, chị mở Không gian đọc sách miễn phí tại nhà, tạo thêm một địa chỉ quen thuộc để trẻ em trong vùng đến đọc và mượn sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chị Bùi Thị Hà tặng quà chị Nguyễn Thị Hiền - người khuyết tật đã nghe lời khuyên của chị để học ngành dược và đã sở hữu một hiệu thuốc nhỏ ngay tại nhà

Đường chạy 100m và cuộc hội ngộ của sự đồng điệu

Không để khiếm thị trở thành rào cản, chị Hà bước ra sân điền kinh và giành Huy chương Vàng ở cự ly 100m tại một giải đấu dành cho người khuyết tật.

Thành tích ấy đã đưa chị đến cuộc gặp gỡ với Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) - trong chương trình Nối Trọn Yêu Thương trên sóng VTV1. Từng chinh phục nhiều giải siêu marathon khắc nghiệt, Thanh Vũ đặc biệt xúc động trước ý chí của người phụ nữ khiếm thị luôn nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Nữ nhà vô địch chia sẻ, chị nhìn thấy ở Bùi Thị Hà một con người đang sống "cuộc sống lớn hơn chính bản thân mình". Sự kiên cường ấy hòa nhịp tuyệt đối với thông điệp "Không gì là không thể" mà Tân Hiệp Phát đang lan tỏa. Tinh thần đó không nhất thiết phải là chinh phục đỉnh núi tuyết hay bơi qua đại dương. Đôi khi, nó chỉ là việc một người phụ nữ tự mình bước ra khỏi vỏ bọc mặc cảm, để trở thành đôi mắt dẫn đường cho hàng ngàn người khuyết tật khác.

Thay mặt Tân Hiệp Phát trao món quà đồng hành cho chị Hà, Thanh Vũ gửi gắm kỳ vọng: nguồn năng lượng rạng rỡ và bền bỉ ấy sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho cộng đồng yếu thế tại Hưng Yên.

Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) trò chuyện và tặng quà động viên chị Bùi Thị Hà

Gia tài vô giá của người mẹ

Dành nhiều thời gian cho công tác xã hội, nhưng chị Hà luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là cô con gái Nguyễn Bùi Liên Hương.

Trong mắt Liên Hương, những chuyến đi thiện nguyện và thư viện nhỏ tại nhà là bài học ý nghĩa về sự sẻ chia. "Mẹ không chỉ lo cho nhà mình, mẹ còn lo cho những người kém may mắn hơn. Dù khiếm khuyết, chỉ cần có tấm lòng thì đều có thể giúp đời. Con tự hào về mẹ lắm", cô bé xúc động chia sẻ.

Hành trình 20 năm của chị Bùi Thị Hà cho thấy nghịch cảnh có thể lấy đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng không thể dập tắt ánh sáng của một trái tim nhân ái. "Dự án khởi nghiệp" của chị không được đo bằng lợi nhuận, mà bằng những hy vọng và cơ hội đang từng ngày được trao đến cộng đồng.