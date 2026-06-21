Trong thực tế, lá cây có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ như chất chống oxy hóa polyphenol, cũng như vitamin C, kẽm, canxi, sắt, kali, phốt pho và magie.

Cây dâu tằm tạo ra những quả mọng có hương vị được ưa chuộng trên khắp thế giới và thường được coi là siêu thực phẩm do chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và những hợp chất thực vật mạnh mẽ. Tuy nhiên, quả không phải là bộ phận duy nhất của cây dâu tằm có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn. Trong nhiều thế kỷ, lá của nó đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một phương pháp điều trị tự nhiên cho nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau.

Mặc dù nghiên cứu còn hạn chế, nhưng lá dâu tằm có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe khác, bao gồm:

Tác dụng chống ung thư: Một số nghiên cứu trong ống nghiệm liên kết loại lá này với hoạt động chống ung thư chống lại các tế bào ung thư gan và cổ tử cung ở người và cho những kết quả hết sức đáng khích lệ

Sức khỏe gan: Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật đã xác định rằng chiết xuất lá dâu tằm có thể bảo vệ tế bào gan khỏi bị hư hại và giảm viêm gan.

Giảm can: Các nghiên cứu về loài gặm nhấm ghi nhận rằng những loại lá này có thể làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sắc tố da: Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất lá dâu tằm có thể ngăn ngừa tăng sắc tố - hoặc các mảng da tối màu - và làm sáng màu da với một cách tự nhiên.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng lá dâu tằm

Mặc dù là nguyên liệu tự nhiên rất lành tính, việc sử dụng lá dâu tằm cần ghi nhớ các lưu ý quan trọng sau:

Người có thể trạng hư hàn: Do tính hàn (lạnh), những người thường xuyên bị lạnh bụng, tiêu chảy, chân tay lạnh không nên dùng liều cao kéo dài.

Hạ đường huyết: Đối với người đang điều trị tiểu đường bằng thuốc tây, uống quá nhiều nước lá dâu có thể gây tụt đường huyết đột ngột. Do đó nên theo dõi chỉ số đường huyết thường xuyên.

Phụ nữ đang cho con bú: Dân gian quan niệm uống nước lá dâu đậm đặc có thể gây mất sữa hoặc giảm tiết sữa. Tuy nhiên, dùng 1 - 2 ly trà loãng thường không gây ảnh hưởng đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Chất lượng lá: Tránh hái lá dâu ở những vùng mới phun thuốc trừ sâu (thường dùng trong nghề nuôi tằm). Người bệnh nên tham khảo bác sĩ hoặc chọn mua tại hiệu thuốc để đảm bảo dược liệu sạch.

Bảo quản: Lá dâu khô rất dễ hút ẩm và sinh nấm mốc. Cần để nơi khô ráo, thoáng mát và kiểm tra định kỳ màu sắc, mùi vị của dược liệu.