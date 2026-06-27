Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng

Đời sống 27/06/2026 10:34

Hôm nay, ngày 27/6/2026 giá vàng thế giới tiếp tục tăng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và ảnh hưởng đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 27/6, giá vàng trong nước tăng vọt. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng khi được mua vào lên 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn 145 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua...

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua vào lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng dù vàng không biến động.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 27/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đóng cửa cuối tuần ở vùng 4.090 USD/ounce, tăng khoảng 64 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.026 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà tăng của giá vàng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản có lãi suất, từ đó đẩy dòng tiền chảy vào vàng – kênh trú ẩn vốn an toàn truyền thống.

Tuy vậy, phản ứng của thị trường sau các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của giá vàng. 

Lo ngại lạm phát dịu bớt và giá dầu giảm đã làm giảm bớt kỳ vọng FED sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Xác suất FED tăng lãi suất trong năm 2026 vẫn được thị trường vàng đánh giá là rủi ro đáng kể. Nhờ lãi suất trái phiếu Mỹ giảm, giá vàng vẫn duy trì đà tăng, dù chưa thoát hẳn khỏi áp lực từ chính sách tiền tệ chưa hoàn tất chu kỳ thắt chặt.

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