Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Đời sống 24/06/2026 09:11

Hôm nay, ngày 24/6/2026, giá vàng thế giới lại quay đầu lao dốc. Sự sụt giảm mạnh của giá vàng thế giới được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố.

Theo thông tin báo Thanh Niên, các công ty, ngân hàng kinh doanh vàng công bố giá tăng giảm trái chiều. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng miếng, mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. Trong khi đó, ACB tăng giá vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Còn Công ty Mi Hồng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vàng nhẫn ở mức 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới lên gần 17 triệu đồng/lượng khi biến động khá chậm so với đà giảm thế giới.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 24/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động quanh mức 4.098 USD/ounce, giảm 101 USD so với giá cao nhất trong phiên đêm qua là 4.199 USD/ounce.

Sự sụt giảm mạnh của giá vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Đồng đô la Mỹ vẫn giữ vững đà tăng và neo ở mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua, trong khi rủi ro từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự báo có thể tăng lãi suất vẫn hiện hữu.

Lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của FED trở thành rào cản lớn nhất đối với vàng. Thị trường không còn kỳ vọng FED sẽ sớm nới lỏng chính sách. Thay vào đó, các nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, sức mạnh của đồng USD và lãi suất.

Bên cạnh đó, căng thẳng hạ nhiệt tại eo biển Hormuz cũng góp phần làm suy yếu nhu cầu trú ẩn vốn an toàn đối với vàng. Iran đã tạm thời đồng ý không thu phí trong 60 ngày, song tranh chấp giữa Tehran và Washington về quyền kiểm soát Hormuz vẫn tiếp diễn. Giá dầu thô giảm còn 73 USD/thùng đã làm dịu áp lực lạm phát, từ đó giảm nhu cầu đối với vàng như một kênh trú ẩn vốn.

Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa đồng USD mạnh, chính sách tiền tệ thận trọng của FED và sự hạ nhiệt rủi ro địa chính trị đang tạo sức ép giảm lên giá vàng. Thị trường đang theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới cũng như diễn biến đàm phán liên quan eo biển Hormuz để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá vàng.

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