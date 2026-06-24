Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 24/06/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng vào đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, Tam Hợp nâng đỡ cho con giáp tuổi Thìn muốn hàn gắn tình cảm với một nửa của mình. Có thể trước đây bạn đã phạm sai lầm khiến mối quan hệ rạn nứt thì đây là thời điểm hợp lý nhất để hai người nuôi dưỡng lại tình yêu của mình đấy.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên nhắc nhở hôm nay kể cả nếu ai đó hứa hẹn với con giáp tuổi Thìn những điều tuyệt vời thì đừng vội tin họ. Hãy đặt ra câu hỏi về những lời mà họ nói, liệu nó có thực sự chính xác hay không. Cần kiên nhẫn để kiểm tra và khám phá ra sự thật nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là ngày mà cả hai người cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng. Hãy bắt tay thực hiện những gì mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026,  tài tinh báo tin vui về đường tài lộc. Tuổi Ngọ có được nguồn thu nhập dồi dào từ phía nghề tay trái. Cũng có nhiều cơ hội để chuyển hướng đi cho mình, bản mệnh hãy tận dụng tốt cơ hội lần này.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong ngày mới hôm nay tuổi Ngọ có nhiều nỗi lo về chuyện tình cảm. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mà có quá nhiều khoảng cách trong cả suy nghĩ và quan điểm, khiến cho đôi bên không thể nhìn về cùng một hướng.

Con giáp này là người thẳng thắn, song điều đó có thể khiến cho bản mệnh nói năng mà chưa hề suy nghĩ chỉn chu, làm cho đối phương cảm thấy tổn thương vì những lời nói vô tình của mình. Tuổi Ngọ nên lưu ý để tránh phạm lỗi lần sau.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, có quý nhân Tam Hội ở bên trợ mệnh, người tuổi Hợi có thể yên tâm không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong thời gian này nữa. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi đúng như những gì bạn đã lên kế hoạch từ trước đó.  

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày may mắn với bạn trên phương diện tiền bạc khi có Kiếp Tài xuất hiện trong vận trình. Bạn cần tỉnh táo và sáng suốt hơn, đừng để bản thân bị những lời ngon ngọt làm cho xiêu lòng. Bạn sẽ chẳng thể giữ được tiền trong tay mình nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy đó. 

 

Thủy Thổ bất dung, chuyện tình cảm của con giáp này chẳng được như mong đợi. Những trắc trở trong tình duyên cứ tìm đến liên tục khiến bạn chẳng thể có được hạnh phúc tròn vẹn. Sự cô đơn cứ không ngừng bủa vây lấy bạn. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/6/2026, 3 con giáp công thành như ý, đếm tiền sái tay, giàu có tột cùng, thăng hoa chạm ĐỈNH

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/6/2026, 3 con giáp công thành như ý, đếm tiền sái tay, giàu có tột cùng, thăng hoa chạm ĐỈNH

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp công thành như ý, đếm tiền sái tay, giàu có tột cùng, thăng hoa chạm ĐỈNH vào đúng 20h hôm nay, ngày 23/6/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp vận may khởi sắc, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp vận may khởi sắc, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/6/2026, đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/6/2026, đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/6/2026, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/6/2026, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "biệt dược"

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "biệt dược"

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Anh trai mất 6 tháng, sự thật về đứa trẻ đi cùng chị dâu khiến cả nhà bàng hoàng

Anh trai mất 6 tháng, sự thật về đứa trẻ đi cùng chị dâu khiến cả nhà bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp vận may khởi sắc, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp vận may khởi sắc, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/6/2026, đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/6/2026, đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/6/2026, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/6/2026, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân