Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 23/06/2026 14:35

Xích Hạ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu tỷ suất người xem sau khi ra mắt, song tác phẩm vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì những thay đổi lớn trong kịch bản so với bản gốc.

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim thanh xuân học đường Xích Hạ nhanh chóng đạt thành tích khả quan về tỷ suất người xem, dẫn đầu khung giờ phát sóng trên đài vệ tinh cấp tỉnh. Với sự góp mặt của Châu Kha Vũ và Bao Thượng Ân cùng màu sắc thanh xuân lãng mạn, tác phẩm được kỳ vọng trở thành một trong những lựa chọn giải trí nổi bật của mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, sức hút về rating không đồng nghĩa với việc bộ phim nhận được sự đồng thuận từ khán giả. Ngay từ những tập đầu tiên, Xích Hạ đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội bởi hàng loạt tình tiết bị cho là thiếu logic và xa rời thực tế.

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Một trong những điểm gây tranh cãi nằm ở cách xây dựng nhân vật nam chính. Dù được khắc họa là chàng trai cá tính, giàu năng lượng, nhiều hành động của nhân vật lại bị đánh giá là bốc đồng và thiếu tính thuyết phục. Một số phân cảnh được thiết kế nhằm tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhưng không phù hợp với bối cảnh học đường, khiến người xem khó cảm nhận được sự chân thực.

Tuyến nữ chính cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bộ phim giới thiệu cô là người có hoàn cảnh khó khăn, chịu áp lực kinh tế từ gia đình. Thế nhưng ở các tình huống sau đó, nhân vật lại đưa ra những quyết định chi tiêu lớn một cách dễ dàng, tạo cảm giác thiếu nhất quán trong xây dựng tính cách và động cơ hành động.

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng tác phẩm quá chú trọng các cảnh quay giàu tính thẩm mỹ và những khoảnh khắc lãng mạn. Một số phân đoạn đẹp mắt như cảnh hai nhân vật chính cùng xuống hồ nước hay những trường đoạn mang màu sắc như video ca nhạc được đánh giá cao về hình ảnh, nhưng lại chưa đóng góp nhiều cho sự phát triển của câu chuyện.

Ngoài vấn đề kịch bản, bộ phim còn vấp phải phản ứng từ nhóm độc giả từng yêu thích nguyên tác tiểu thuyết. Nhiều người cho rằng phiên bản truyền hình đã thay đổi khá nhiều chi tiết quan trọng, từ bối cảnh đến mối quan hệ nhân vật, khiến tinh thần của tác phẩm gốc không còn được giữ nguyên.

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 3

Dù vậy, Xích Hạ vẫn ghi điểm nhờ phần hình ảnh trong trẻo, góc quay đẹp và ngoại hình phù hợp của cặp diễn viên chính. Thành tích rating cho thấy bộ phim sở hữu sức hút nhất định, song để giữ chân khán giả trong chặng đường dài, tác phẩm cần mang đến một kịch bản chặt chẽ và những nhân vật có chiều sâu hơn trong các tập tiếp theo.

Bao Thượng Ân lên thẳng hot search vì nét đẹp sáng bừng khung hình, chỉ một cảnh khóc làm người xem nao lòng

Bao Thượng Ân lên thẳng hot search vì nét đẹp sáng bừng khung hình, chỉ một cảnh khóc làm người xem nao lòng

Bao Thượng Ân - Nữ chính của phim "Anh hùng xạ điêu 2023" bất ngờ chiếm vị trí số một ở hot search Weibo chỉ vì một cảnh khóc. 

Xem thêm
Từ khóa:   Bao Thượng Ân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bao Thượng Ân lên thẳng hot search vì nét đẹp sáng bừng khung hình, chỉ một cảnh khóc làm người xem nao lòng

Bao Thượng Ân lên thẳng hot search vì nét đẹp sáng bừng khung hình, chỉ một cảnh khóc làm người xem nao lòng

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Châu Kha Vũ và Trần Nghiên Hi gây tranh cãi vì nghi dùng Lưu Vũ Ninh, Trần Hiểu để quảng bá phim

Châu Kha Vũ và Trần Nghiên Hi gây tranh cãi vì nghi dùng Lưu Vũ Ninh, Trần Hiểu để quảng bá phim

'Em út của Địch Lệ Nhiệt Ba' Châu Kha Vũ tiết lộ điều thú vị của dàn sao "Bắt Đầu Suy Luận Nào" mùa 2

'Em út của Địch Lệ Nhiệt Ba' Châu Kha Vũ tiết lộ điều thú vị của dàn sao "Bắt Đầu Suy Luận Nào" mùa 2

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

TIN MỚI NHẤT

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Video 1 giờ 19 phút trước
Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ diễn viên gây tranh luận khi đề cập đến đời sống hôn nhân của Hề Mộng Dao

Nữ diễn viên gây tranh luận khi đề cập đến đời sống hôn nhân của Hề Mộng Dao

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Chênh lệch tiền thù lao giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi trong 'Mạc Ly' gây bàn tán

Chênh lệch tiền thù lao giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi trong 'Mạc Ly' gây bàn tán

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Lộ thông tin về cơ duyên gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, dư luận bàn tán

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy