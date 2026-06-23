Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 23/06/2026 14:35

Xích Hạ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu tỷ suất người xem sau khi ra mắt, song tác phẩm vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì những thay đổi lớn trong kịch bản so với bản gốc.

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim thanh xuân học đường Xích Hạ nhanh chóng đạt thành tích khả quan về tỷ suất người xem, dẫn đầu khung giờ phát sóng trên đài vệ tinh cấp tỉnh. Với sự góp mặt của Châu Kha Vũ và Bao Thượng Ân cùng màu sắc thanh xuân lãng mạn, tác phẩm được kỳ vọng trở thành một trong những lựa chọn giải trí nổi bật của mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, sức hút về rating không đồng nghĩa với việc bộ phim nhận được sự đồng thuận từ khán giả. Ngay từ những tập đầu tiên, Xích Hạ đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội bởi hàng loạt tình tiết bị cho là thiếu logic và xa rời thực tế.

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Một trong những điểm gây tranh cãi nằm ở cách xây dựng nhân vật nam chính. Dù được khắc họa là chàng trai cá tính, giàu năng lượng, nhiều hành động của nhân vật lại bị đánh giá là bốc đồng và thiếu tính thuyết phục. Một số phân cảnh được thiết kế nhằm tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhưng không phù hợp với bối cảnh học đường, khiến người xem khó cảm nhận được sự chân thực.

Tuyến nữ chính cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bộ phim giới thiệu cô là người có hoàn cảnh khó khăn, chịu áp lực kinh tế từ gia đình. Thế nhưng ở các tình huống sau đó, nhân vật lại đưa ra những quyết định chi tiêu lớn một cách dễ dàng, tạo cảm giác thiếu nhất quán trong xây dựng tính cách và động cơ hành động.

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng tác phẩm quá chú trọng các cảnh quay giàu tính thẩm mỹ và những khoảnh khắc lãng mạn. Một số phân đoạn đẹp mắt như cảnh hai nhân vật chính cùng xuống hồ nước hay những trường đoạn mang màu sắc như video ca nhạc được đánh giá cao về hình ảnh, nhưng lại chưa đóng góp nhiều cho sự phát triển của câu chuyện.

Ngoài vấn đề kịch bản, bộ phim còn vấp phải phản ứng từ nhóm độc giả từng yêu thích nguyên tác tiểu thuyết. Nhiều người cho rằng phiên bản truyền hình đã thay đổi khá nhiều chi tiết quan trọng, từ bối cảnh đến mối quan hệ nhân vật, khiến tinh thần của tác phẩm gốc không còn được giữ nguyên.

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 3

Dù vậy, Xích Hạ vẫn ghi điểm nhờ phần hình ảnh trong trẻo, góc quay đẹp và ngoại hình phù hợp của cặp diễn viên chính. Thành tích rating cho thấy bộ phim sở hữu sức hút nhất định, song để giữ chân khán giả trong chặng đường dài, tác phẩm cần mang đến một kịch bản chặt chẽ và những nhân vật có chiều sâu hơn trong các tập tiếp theo.

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