Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Tâm sự 23/06/2026 15:10

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm. Hiện nay, tôi đang làm việc cho một quỹ đầu tư, công việc vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian dành cho con cũng không có. Vì thế, trong mắt bọn trẻ, bố là người có sức ảnh hưởng hơn mẹ

Tôi biết điểm yếu của mình là quá bận, không dành thời gian cho gia đình và con cái. Tuy nhiên khi nào có dịp nghỉ dài, tôi lại đặt vé để cả nhà đi du lịch. Một năm có 3 lần như vậy, tình cảm vợ chồng ít nhiều cũng được hâm nóng. Do đó, tôi luôn tin rằng mình là người giỏi dung hòa giữa công việc và gia đình.

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm - Ảnh 1
Xâu chuỗi mọi chuyện, tôi dám chắc đến 80% là chồng có người khác ở bên ngoài. Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, nhiều lần ở phòng họp, tôi thử mở camera trong nhà nhưng không được, nhắn tin cho chồng thì anh nói camera bị hỏng, anh sẽ kêu người đến sửa ngay. Mãi tới ngày tôi về, chồng mới thông báo đã gọi thợ đến sửa.

Chiều hôm ấy tôi dọn nhà thì phát hiện một que tăm bị rơi xuống chân ghế sofa. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ khi que tăm này dính dấu son mọi người ạ. Bình thường tôi là người duy nhất trong nhà dùng chỉ nha khoa, nhà cũng không có phụ nữ vì hai đứa con của tôi là con trai cả. Lúc đầu tôi hỏi khéo chồng xem có khách đến không, anh liền chối và bảo mấy ngày chẳng dẫn ai về.

Xâu chuỗi mọi chuyện, tôi dám chắc đến 80% là chồng có người khác ở bên ngoài. Không những vậy, trong lúc tôi đi công tác, họ còn hú hí với nhau ở chính nhà của tôi nữa. Chỉ là tôi đang rất đắn đo, nếu tìm hiểu tiếp sợ rằng nhà tan cửa nát, nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để phớt lờ chuyện này. Theo mọi người, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Tưởng vợ không hay biết, người chồng đưa bồ về nhà và nhận cái kết từ chi tiết nhỏ

Tưởng vợ không hay biết, người chồng đưa bồ về nhà và nhận cái kết từ chi tiết nhỏ

Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm. Hiện nay, tôi đang làm việc cho một quỹ đầu tư, công việc vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian dành cho con cũng không có. Vì thế, trong mắt bọn trẻ, bố là người có sức ảnh hưởng hơn mẹ

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Video 1 giờ 20 phút trước
Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Chàng trai đi đánh ghen nhưng phát hiện mình mới là người xen vào mối quan hệ của người khác

Chàng trai đi đánh ghen nhưng phát hiện mình mới là người xen vào mối quan hệ của người khác

Mâu thuẫn nhỏ trong nhà bắt nguồn từ đôi giày cũ của người chồng

Mâu thuẫn nhỏ trong nhà bắt nguồn từ đôi giày cũ của người chồng

Chồng chi nửa tỷ cho chị gái không bàn với vợ, sự thật phía sau khiến tôi sụp đổ

Chồng chi nửa tỷ cho chị gái không bàn với vợ, sự thật phía sau khiến tôi sụp đổ

Câu chuyện phía sau bức ảnh người chồng được một bé 4 tuổi nhắc tới

Câu chuyện phía sau bức ảnh người chồng được một bé 4 tuổi nhắc tới

Lời nói ngây thơ của bé 4 tuổi khiến người lớn phải suy nghĩ lại

Lời nói ngây thơ của bé 4 tuổi khiến người lớn phải suy nghĩ lại