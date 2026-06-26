Đồng Nai: Phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh quá hạn, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đời sống 26/06/2026 15:10

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ tại sản xuất chân gà rút xương.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 26/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương trên địa bàn phường Hố Nai do ông L.T.A. (SN 1989) làm giám đốc.

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Hàng tấn chân gà hết hạn sử dụng tại công ty sản xuất chân gà rút xương. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty không bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Tiếp tục kiểm tra các kho đông lạnh bên trong cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, số hàng hóa này gồm chân gà đã quá hạn sử dụng và chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty chưa xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh quá hạn, không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Cụ thể, theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 23/6, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất Công ty TNHH K.H.F. (tổ 18, khu phố Cầu Xéo, phường Long Thành) do bà N.T.L. làm giám đốc.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang kinh doanh 270kg thực phẩm đông lạnh được chứa trong các thùng giấy các tông không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty trên, đồng thời niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để làm cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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