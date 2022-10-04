Từng bị nói giống "mẹ - con", Khánh Thi hiện tại viên mãn bên chồng kém 11 tuổi và 2 con xinh

Cách đây hơn chục năm, khi mối tình cô giáo - học trò chênh lệch 12 tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển được công khai, cả hai đã phải đối mặt với không ít gièm pha, nghi ngại từ dư luận, định kiến xã hội và những áp lực từ gia đình. Thậm chí, nhiều năm sau đó, Khánh Thi vẫn bật khóc khi nhắc lại quãng thời gian bị nghi ngờ tình cảm, không ai tin cô có bầu với Phan Hiển.

Nhắc đến những "cặp đôi vàng" của làng giải trí Việt, chắc chắn hai cái tên Khánh Thi và Phan Hiển không thể vắng mặt. Từ một cặp cô - trò cùng nhau chinh chiến qua bao giải đấu dancesport lớn nhỏ, mang về nhiều niềm tự hào cho thể thao nước nhà, giờ đây họ còn là một cặp vợ chồng được không ít khán giả ngưỡng mộ.

Không chỉ phải trải qua những định kiến của xã hội, mà Khánh Thi từng phải trải qua những lời dèm pha ngoại hình sau sinh từ cộng đồng mạng. Họ từng so sánh vóc dáng của người phụ nữ 40 tuổi, đã sinh 2 con như cô với ông xã Phan Hiển mới ở tuổi U30.

Khánh Thi hậu sinh 2 con có vóc dáng cơ thể khá sồ sề. Cô tập trung bồi bổ cơ thể để có sữa cho con bú

Cụ thể khi được hỏi "điều gì quan trọng nhất trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình?", Khánh Thi cho biết "Đầu tiên là phải làm mình đẹp đã. Tôi luôn muốn mình đẹp trong mắt chồng và khiến anh ấy tự hào, hãnh diện khi đi cùng. Được ở bên người có tính cách và những sở thích trẻ trung như Hiển, tôi cảm thấy mình cũng trẻ lây".

Bà mẹ 2 con cũng có dịp trải lòng thêm về việc cô đã từng tự ti về tuổi tác của bản thân, ngoại hình của bản thân và những bình luận kém duyên, ác ý của cư dân mạng trên mạng xã hội. "Cũng có lúc tôi tự ti về tuổi tác, ngoại hình và những bình luận không hay về hai vợ chồng trên mạng xã hội. Thấy một cặp chị - em nào đó chia tay, có người thậm chí còn nói rồi sẽ đến ngày Thi - Hiển tan rã. Khi chúng tôi đăng video nhảy múa lên Tiktok, nhiều người còn bình luận "Mẹ con à?".

Khánh Thi từng cảm thấy tự ti khi bị so sánh về tuổi tác và ngoại hình với chồng kém 11 tuổi

Tuy nhiên thay vì đi phân trần, tranh cãi với người dùng mạng, Khánh Thi lại có cách hồi đáp cực hay: "Tôi khó chịu vô cùng khi đọc những bình luận đó, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Chồng biết tôi khó chịu nên nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ. Tuy nhiên, tôi bảo anh đừng đi đính chính làm gì, mình càng phản ứng người ta càng có cơ hội nói nhiều hơn, nên tốt nhất là im".

Bên cạnh đó, thay vì lúc nào cũng khiến bản thân ủ rũ, ảnh hưởng đến việc chăm sóc tổ ấm, chăm sóc con cái, bà mẹ quyết định chăm chỉ làm đẹp bản thân, khiến bản thân ngày càng đẹp hơn, đẹp về cả vóc dáng và tâm hồn. Bởi cô biết nếu bản thân mình cảm thấy thoải mái, yêu đời thì việc chăm sóc hai con nhỏ mới được chu toàn.

Bỏ ngoài tai những điều không hay, cả Phan Hiển vả Khánh Thi đề tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Qủa đúng như vậy, khi hiện tại, cả Phan Hiển và Khánh Thi đều có cho mình hai nhóc tì kháu khỉnh, giỏi giang. Cả hai con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đều thông minh, nhanh nhẹn và có năng khiếu nghệ thuật của bố mẹ.

Hai nhóc tì đều sở hữu tài năng nhảy múa vượt trội từ ba mẹ, liên tục dành nhiều giải thưởng đáng giá tại các cuộc thi

Bỏ qua những lời dèm pha, kém duyên từ dân mạng, cả hai đã có cho mình một tổ ấm viên mãn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tình yêu của Khánh Thi và Phan Hiển đến từ sự thấu hiểu, chấp nhận và đam mê chung. Sự kiên định là sức mạnh giúp cặp đôi vượt qua định kiến, khuôn mẫu để bảo vệ gia đình nhỏ của mình cho đến tận ngày hôm nay.

Được biết, sau nhiều năm chung sống cùng nhau nhưng chưa tổ chức đám cưới, cặp vợ chồng đã chuẩn bị một tiệc cưới hoành tráng vào cuối năm nay với sự xuất hiện của hai con làm nhân vật chính và quan trọng nhất cho ngày vui cùng hơn 500 khách mời.

Để chuẩn bị cho buổi lễ ấy, Khánh Thi Phan Hiển đã chi rất nhiều tiền sắm váy cưới, sang nước ngoài chụp ảnh, và chi phí cho hôn lễ. Nói về lý do thực hiện một buổi lễ hoành tráng như thế, vũ công Phan Hiển cho rằng tất cả đều là do anh mong muốn đem đến cho mẹ của các con anh một "danh phận" và hiện tại cả Anna, Kubi đều rất háo hức mong chờ ngày trọng đại của bố mẹ.