Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây!

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 07:39

Xuất hiện trong đám cưới cổ tích với chú rể không chân Tô Đình Khánh, cô dâu tên Thương sở hữu nhan sắc lộng lẫy.

Câu chuyện tình yêu của của chàng trai không chân Tô Đình Khánh (30 tuổi, sống ở TP.HCM) và cô gái tên Thương (26 tuổi, quê ở Bình Định) khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ vì giống như cổ tích giữa đời thường.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 1

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở Gò Vấp, TP.HCM và được phát trực tiếp trên trang Fanpage cá nhân của anh chàng. Theo dõi lễ cưới này, nhiều người đều ấn tượng với nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của cô dâu.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 2

Đầu tiên khi làm lễ gia tiên ở nhà cô dâu trong đám cưới với chú rể không chân mặc một chiếc áo dài đỏ vô cùng rực rỡ. Cả hai nở nụ cười tươi rói tràn đầy năng lượng.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 3

Tại trung tâm tiệc cưới cô dâu xinh đẹp mặc chiếc váy trắng bồng bềnh được đính kết tỉ mỉ. Dân mạng cũng xuýt xoa vì nàng dâu này được trao rất nhiều của hồi môn.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 4

Hầu hết các ngón tay của cô dâu đều được phủ kín nhẫn vàng. Cổ tay cũng được đeo vài chiếc lắc vàng. Trên cổ cô dâu cũng đeo mấy chiếc kiềng và dây chuyền vàng.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 5

Cô dâu cũng chia sẻ khi được lên xe hoa với người mình yêu cảm xúc vô cùng xúc động và vui sướng. Thậm chí trước ngày hôn lễ diễn ra Thương hồi hộp đến mức không thể ngủ được.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 6

Hồi hộp trước ngày cưới và mất ngủ nguyên đêm nhưng cô dâu của đám cưới cổ tích với chú rể không chân vẫn cảm thấy bản thân “tràn đầy năng lượng”.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 7

Không chỉ cô dâu, dân mạng cũng xuýt xoa trước nhan sắc của nhà gái toàn cực phẩm. Từ mẹ cô dâu đến chị gái đều vô cùng xinh đẹp. Mẹ của chị Thương có gương mặt tròn đầy phúc hậu.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 8

Theo nhận xét của netizen, mẹ của chị Thương có gương mặt tròn đầy phúc hậu. Và cô dâu được thừa hưởng nét đẹp này của mẹ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra gen trội của gia đình.

Còn chú rể cũng cực kỳ hạnh phúc khi “rước được nàng về dinh”. Thậm chí anh còn bật khóc vì xúc động.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 9

Khi được hỏi tại sao khoảnh khắc mẹ cô dâu trao của hồi môn chú rể lại khóc nhiều như vậy, chàng trai không chân cho hay: “Khóc vì xúc động anh chứ không phải khóc vì vàng nhiều. Em xúc động vì mẹ thương trao con gái cho em. Em thì không dám hứa nhưng em sẽ cố gắng tất cả để mang đến cho Thương tất cả những gì hạnh phúc nhất.”

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 10

Thông qua đám cưới của mình, cặp đôi Khánh và Thương cũng muốn truyền tải thông điệp: “Đừng có đợi hạnh phúc rồi mới vui vẻ mà cứ sống vui vẻ đi rồi hạnh phúc sẽ tới. Không phải mình sống để đợi hạnh phúc mà mình cứ sống hạnh phúc tự nhiên mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Chúc mọi người luôn có một tâm thế, nghị lực sống thật tốt, luôn luôn lạc quan, vui vẻ. Từ đó đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại."

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây! - Ảnh 11

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