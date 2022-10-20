Chuẩn tổng tài ngôn tình khiến bao chị em ghen tỵ, người chồng tỷ phú dành lời yêu thương đến Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Thương nhất đời"

Đây cũng là lần đầu tiên Vinh Quang công khai hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh lên trang cá nhân kể từ khi cả 2 vướng tin đồn hẹn hò. Đi cùng với hình ảnh đó, Đỗ Vinh Quang viết: "Tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra là thương nhất đời. Happy Birthday". Có thể thấy anh chàng đã dành cho vợ sắp cưới những lời khẳng định chắc nịch về mối quan hệ của cả 2 trong ngày sinh nhật tuổi 26 của Đỗ Mỹ Linh.

Vừa qua, trên trang cá nhân, nhị thiếu gia nhà Bầu Hiển đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh tình tứ bên Đỗ Mỹ Linh nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể, cả 2 ăn mặc khá giản dị, chàng khoác lên mình chiếc áo thun polo đơn giản còn nàng diện chiếc váy hoa đỏ nổi bật. Vinh Quang và Mỹ Linh trao cho nhau những cử chỉ thân mật, được biết đây là bức ảnh được cả 2 chụp khi du lịch tại châu Âu cách đây không lâu.

Đây cũng là lần đầu tiên hiếm hoi mà cả nàng hậu tương tác trên bài đăng của vị hôn phu.

Phía dưới phần bình luận, Hoa hậu Việt Nam 2016 còn để lại bình lọc trêu chọc vị hôn phu: "Caption (Chú thích) nghĩ từ mấy tháng đây ý hả". Bình luận này của cô nàng như một điều ngầm tiết lộ cả 2 đã chờ đợi ngày công khai này từ rất lâu. Chủ tịch CLB Hà Nội còn chia sẻ thêm: "Em cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người ạ. Caption này chỉ là những suy nghĩ của em thời gian gần đây thôi à".

Dường như qua một thời gian tìm hiểu, Vinh Quang đã tìm được bến đỗ cho mình.

Cách đây ít hôm, khi Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh của cô trong đám cưới của Bùi Phương Nga, nhị thiếu gia nhà Bầu Hiển cũng có những tương tác đầu tiên trên bài đăng của người đẹp sinh năm 1996. Cụ thể, khi Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc hạnh phúc đến Bình An và Phương Nga, Vinh Quang đã tò mò hỏi vị hôn thê: "Vậy chừng nào đến lượt em?".

Anh chàng có lẽ "hóng cưới" lắm rồi.

Và để đáp lại câu hỏi này, mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức xác nhận mối quan hệ và đồng thời chia sẻ thông tin sẽ theo Đỗ Vinh Quang về dinh vào ngày 23 tới. Cô nói: "Linh vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên, khi linh mới đăng quang hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về tình cảm, về người ấy nhưng Linh chưa bao giờ lên tiếng vào thời điểm đó. Linh luôn hứa khi nào tìm được 1 người xứng đáng, bên cạnh Linh suốt đời sẽ chia sẻ với mọi người…".

Đỗ Mỹ Linh cho biết cô không có ý định giấu tình cảm của mình chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để công khai.

Người đẹp Hà thành chọn ngày sinh nhật để bộc bạch hết tâm tư với khán giả.

Cô cũng cho biết, cô chưa bao giờ có ý định sẽ giấu chuyện tình cảm của mình với khán giả, chỉ là đến hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân Mỹ Linh mới quyết định thông báo niềm vui này đến mọi người. Hoa hậu Việt Nam 2016 còn tiết lộ mối quan hệ của cả 2 rất được gia đình 2 bên ủng hộ và vun vén.

Mỹ Linh cũng cho biết cả 2 đã quen nhau được 2 năm.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của độc giả cùng với đó là những lời chúc phúc. Không những xứng đôi về cả nhan sắc, mà nhị thiếu gia nhà Bầu Hiển và Đỗ Mỹ Linh còn được đánh giá là có trình độ học vấn "không phải dạng vừa". Không quá nếu nói, khi về chung một nhà cả 2 sẽ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất nhì trong Vbiz.

Đỗ Mỹ Linh tốt nghiệp trường ĐH. Ngoại Thương còn Đỗ Vinh Quang từng có thời gian du học nước ngoài.

Tin đồn Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang hẹn hò bắt đầu vào dịp Valentine vừa qua, sau đó người hâm mộ liên tục soi ra những hình ảnh sánh đôi của 2 người. Được biết, chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội đã cầu hôn Đỗ Mỹ Linh vào tháng 7/2022 tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang và ngày 23/10 tới đây hôn lễ sẽ chính thức được tổ chức tại một khách sạn tại Hà Nội.

Có thể nói, sau một khoảng thời gian yêu đương và tìm hiểu thì đám cưới sắp tới đây chính là kết quả cho hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang. Chúc cho cặp đôi sẽ có 1 ngày trọng đại thật nhiều ý nghĩa và cùng nhau đón thêm nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về chuyện tình này?