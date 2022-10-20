Liên tục bị netizen "mỉa mai" vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả "cực thâm" bằng hành động này

Sao Việt 20/10/2022 14:40

Bị nói vô tâm với mẹ kế, không lên tiếng đáp trả nữa, Hồ Bích Trâm nay thể hiện hẳn bằng hành động.

Hồ Bích Trâm và mẹ Tính luôn có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, và thân thiết. Sống cùng mẹ kế, Hồ Bích Trâm cho biết mình may mắn khi có một người mẹ hết mực thương yêu con riêng của chồng như con ruột.

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 1
Mẹ Tính và Hồ Bích Trâm luôn thân thiết với nhau như mẹ con ruột. 

Cả hai mẹ con thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường vui vẻ, nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Dù không phải mẹ ruột, nhưng chưa bao giờ cô gọi mẹ Tính là "dì", cô hay gọi yêu là "mẹ Tính miền Trung" như tên kênh YouTube riêng của bà.

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 2
Mối quan hệ của mẹ con Hồ Bích Trâm nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người khi cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên trên kênh YouTube "Mẹ Tính miền Trung".

Tuy mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp, nhưng Hồ Bích Trâm từng gây chú ý khi có những hành động bị cho là vô tâm với mẹ kế. 

Cụ thể, trước đó, trên trang cá nhân của mình, Hồ Bích Trâm đã đăng loạt ảnh đi du lịch cùng mẹ ruột và các anh chị em. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã thắc mắc và liên tục chất vấn nữ diễn viên không đưa mẹ Tính đi cùng. 

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 3
Cộng đồng mạng liên tục chất vấn nữ diễn viên không đưa mẹ Tính đi du lịch cùng.

Trước những lời "mỉa mai" của cộng đồng mạng, Hồ Bích Trâm cho biết mẹ Tính không đi được vì không thể bỏ nhà cửa, ruộng nương,... "Hạnh phúc là đây chứ đâu xa, chỉ mong gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ Tính và cu Bi không chịu đi chứ không phải em không đưa đi nhé, cứ trách móc em hoài à", cô viết.

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 4

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 5

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 6
Hồ Bích Trâm lên tiếng trước nhiều bình luận "xỉa xói" cô không quan tâm mẹ nuôi.
Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 7
Một số cộng đồng mạng cũng khuyên Hồ Bích Trâm không nên bận tâm đến những lời này.

Hay trong một lần tham gia sự kiện trước đó, Hồ Bích Trâm cũng từng bị cho là vô tâm với mẹ Tính. Vào ngày 11/10/2022, Hồ Bích Trâm đưa mẹ đi sự kiện nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã có thái độ vô tâm khi không chăm chút váy áo cho mẹ, để bà ăn mặc xuề xòa.

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 8

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 9
Trước đó, nữ diễn viên đã đưa mẹ đi tham gia một sự kiện, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là Hồ Bích Trâm tiếp tục bị nói là vô tâm, để mẹ ăn mặc xuề xòa đế dự. 

Đáp lại vấn đề này, cô chia sẻ: "Em cảm ơn cả nhà ạ, có gì đâu phải ngại. Mẹ mình thì dù có sao vẫn không việc gì ngại đúng không? Ở quê mẹ Tính chân chất quen rồi, cứ để mẹ Tính bình thường, hi hi hôm qua mẹ Tính đi còn nhận được quà nữa, khoái khoái".

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 10

Ngay cả khi có cô con gái là diễn viên nổi tiếng, mẹ Hồ Bích Trâm vẫn giữ nếp sống bình dị. Dù con gái đỡ đần rất nhiều thứ cho bà nhưng từ nhà cửa, ruộng vườn... cho đến những thứ như áo quần, mẹ Tính đều giữ nguyên xưa sao nay vậy. Chính điều đó đã giúp mẹ Tính nhận được rất nhiều sự yêu mến từ fan của Hồ Bích Trâm, bà lập hẳn kênh Youtube chỉ để chia sẻ những khoảnh khắc dung dị đời thường đến với những người quan tâm, theo dõi.

Dù nhiều lần lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch, mới đây, nữ diễn viên đã quyết định thể hiện hẳn bằng hành động, thông qua những việc làm thiết thực như tặng tiền cho mẹ, ngỏ ý muốn mẹ lên ở chung để tiện chăm sóc, phụng dưỡng.

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 11
Hồ Bích Trâm soạn đồ cho mẹ Tính về quê.

Trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm chia sẻ khoảnh khắc cả nhà đang quây quần, soạn đồ cho mẹ Tính về quê. Được biết, bà vừa có những ngày lên thành phố thăm con cháu. Nữ diễn viên gây chú ý khi tặng mẹ 20 triệu đồng, đóng gói nhiều quà cho mẹ. 

Hồ Bích Trâm không quên khuyên mẹ lên ở với các con luôn để tiện chăm sóc. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tụi con muốn mẹ vô để cho mẹ nghỉ ngơi bớt thôi, chú không phải là vô chăm em hay làm việc gì đâu, cái đó con sẽ tìm người làm hết. Mẹ nghỉ ngơi bớt đi đừng làm ruộng nữa. Với lại con phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ chứ!"

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 12
Thấy mẹ cự khổ vất vả ở quê, nữ diễn viên khuyên bà lên ở cùng nhưng mẹ không chịu.
Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 13
Mẹ Tính không kìm được xúc động trước sự quan tâm của con gái  

Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều phản hồi tích cực, khen ngợi tình cảm mẹ con của Hồ Bích Trâm. Một số bình luận tiêu biểu: "Trâm thì sống thật thà, mẹ Tính thì hiền lành, anh hai Trâm thấy cũng hiền hậu quá", "Nể tình cảm mẹ con mẹ Tính - Hồ Bích Trâm", "Mẹ Tính thật hạnh phúc, hiếm có người mẹ kế nào được như vậy". 

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 14
Chứng kiến tình cảm gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên, nhiều khán giả đã dành nhiều lời ngưỡng mộ cho tình cảm mẹ con của cả hai. 

Hồ Bích Trâm là nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh cá nhân, cô đã tích góp được số tài sản kếch xù. Đặc biệt, cô luôn quan tâm, chăm sóc gia đình chu đáo, nhận được nhiều cảm tình của khán giả.

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 15

Liên tục bị netizen 'mỉa mai' vô tâm mẹ kế, Hồ Bích Trâm đáp trả 'cực thâm' bằng hành động này - Ảnh 16
Từng có quá khứ cơ cực, phải đi rửa chén thuê, hiện tại cô nàng sở hữu khối tài sản"khủng", dư giả để chăm lo những người thân yêu. 
Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ

Dù phát tướng khi mang thai, nhưng nhờ có chồng chăm lo, cưng chiều, Hồ Bích Trâm bầu 7 tháng vẫn tươi tắn, rạng rỡ.

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