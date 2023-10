Những bà mẹ trở thành thần tượng và là động lực để các sao nữ này quyết tâm "thay đổi vận mệnh"

Trải qua tuổi thơ tần tảo cùng mẹ ngay từ nhỏ cùng, trong mỗi quyết định của Tăng Thanh Hà, mẹ luôn là người theo sát.

Mẹ luôn là người dìu dắt, theo sát giúp đỡ khi cô mới chập chững bước chân vào nghề

Với Tăng Thanh Hà, mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất đến cô. Tăng Thanh Hà cho biết cô học được từ mẹ tính cẩn trọng trong giao tiếp và cách ăn mặc giản dị, lịch thiệp: "Có thể nói mẹ là người phụ nữ mà tôi thần tượng. Lúc mới quen, tôi cứ hay nói vui với Louis, tôi là người hạnh phúc nhất vì đêm nào cũng được ngủ với thần tượng", cô nói.

Cô tâm sự, may mắn lớn nhất của mình là sinh ra bởi một người vẹn toàn vẹn về nhân cách, đến mức cô xem mẹ là thần tượng. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà có bài học quý báu nhất từ mẹ là chữ “Nhẫn”, bởi ở đời ai cũng cần có lúc phải nhún nhường để sinh tồn.

Mẹ là thần tượng, là ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của "ngọc nữ"

Trước khi kết hôn với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà đã ngủ với mẹ một tháng. Hai mẹ con tâm sự đủ thứ, cũng nhờ đó nữ diễn viên học được từ mẹ chữ nhẫn. Đây chính là bí quyết giữ lửa hôn nhân của "ngọc nữ" suốt những năm qua.

"Mẹ đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để nói với tôi về điều đó. Nếu mẹ không nhẫn nhịn và hy sinh, thì cuộc hôn nhân với ba tôi đâu có bền vững tới giờ, và cuộc sống của gia đình tôi đâu có được yên ấm đến vậy", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Cô học được từ mẹ bí quyết giữ lửa hôn nhân luôn hạnh phúc

Hiện tại, nữ diễn viên đã có cuộc hôn nhân viên mãn nhờ học hỏi từ nhiều kinh nghiệm đáng quý của mẹ. Giờ đây, khi đã có điều kiện, cô đã có thể tự tin chăm lo cho ba mẹ chu đáo.

"Ngọc nữ" có hôn nhân viên mãn nhờ luôn ghi nhớ những điều mẹ dạy

Sau khi lấy chồng, Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên về thăm bố mẹ, anh chị và các cháu trong gia đình. Thi thoảng, cô cũng đưa cả gia đình đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đoàn tụ, hạnh phúc lên trang cá nhân.

Khi đã thành danh, Tăng Thanh Hà xây nhà khang trang cho đấng sinh thành còn dành thời gian phụng dưỡng, đưa bố mẹ du lịch đây đó.

Mẹ Bảo Anh

Bảo Anh là ca sĩ nổi tiếng, thành danh nhờ The Voice 2012. Cô từng trải qua quãng thời gian thơ ấu nhiều "vết sẹo" khi chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục. Giọng ca sinh năm 1992 từng chứng kiến mẹ phải nhập viện do chấn thương từ những trận đòn roi của bố. Thậm chí, có khoảng thời gian bà phải điều trị các vấn đề tâm lý ở bệnh viện tâm thần.

Từ nhỏ, Bảo Anh đã phải liên tục chứng kiến mẹ bị tra tấn bằng những đòn roi tàn nhẫn của bố. Là một người con, vì quá đau lòng cô đã khuyên mẹ hãy chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục này.

Không đành lòng chứng kiến mẹ bị hành hạ, Bảo Anh chủ động khuyên nhủ mẹ buông bỏ cuộc hôn nhân nhiều nỗi buồn về cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi buông tay với mối quan hệ độc hại, cuộc sống của mẹ con nữ ca sĩ đã dần trở lại ổn định hơn trước. Hiện tại, bà Tuyết Hồng đã tìm được hạnh phúc mới. Bên cạnh đó, sự nghiệp kinh doanh thành công giúp bà có cuộc sống dư giả, đủ đầy.

Mẹ ruột của Bảo Anh ở thời điểm hiện tại vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được hạnh phúc mới. Bên cạnh đó, sự nghiệp kinh doanh thành công giúp bà có cuộc sống dư giả, đủ đầy.

Bảo Anh từng trải lòng rằng: "Với tôi, mẹ là người phụ nữ quá giỏi. Bươn chải lên Sài Gòn với số tiền nhỏ trong tay để hiện tại làm nên một cơ sở buôn bán ổn định. Hiện tại, mẹ vẫn không ngừng nghỉ tìm tòi để có những công việc mới. Sống với mẹ, tôi học được tính luôn đòi hỏi ở bản thân cao hơn".

Bảo Anh nể phục mẹ vì bà bươn chải một mình để chăm lo cho cả gia đình.

Hiểu hết những gì mẹ đã trải qua, Bảo Anh vì thế rất yêu và kính trọng mẹ. Khi trở nên nổi tiếng, Bảo Anh dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho mẹ. Tháng 3/2021, nữ ca sĩ từng khiến bao người phải xuýt xoa khi "cạn túi tiền" xây nhà hoành tráng tặng mẹ.

"Mình xây cho mẹ, theo đúng ý mẹ là nhà dưới đất, có sân trước, có sân sau, có thang máy, có đủ phòng cho mẹ cho mình và em gái mình. Đặc biệt là... đứng tên mẹ. Ok luôn! Và bây giờ thì mình đang ở nhờ nhà mẹ mình vì... tài khoản mình đang 0 đồng nha".

Nữ ca sĩ "vét sạch" tài khoản để tặng mẹ ngôi nhà khang trang vào năm ngoái.

Mẹ Phạm Hương

Đứng đằng sau thành công của Phạm Hương chính là mẹ ruột nàng hậu. Dù là lúc Phạm Hương còn hoạt động trong giới giải trí hay hiện tại khi cô đã an phận, gác lại hào quang vun vén tổ ấm thì mẹ vẫn là người theo sát, hỗ trợ, động viên cô hết mình.

Với nàng hậu, mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời của cô nàng

Trong dịp sinh nhật mẹ vừa qua, Phạm Hương đã dành tặng món quà là sợi dây chuyền vàng "khủng" với lời nhắn nhủ: "Mừng sinh nhật bà ngoại. Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời con". Có thể thấy, với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, mẹ chính là người có ảnh hưởng đến cô nhất.

Món quà Phạm Hương tặng mẹ nhân dịp sinh nhật chắc hẳn có giá không nhỏ

Độ chịu chi của Hoa hậu khiến nhiều người không khỏi ganh tị. Ngoài ra, không chỉ cho mẹ ruột có một cuộc sống giàu sang trong căn biệt thự triệu đô tại xứ sở cờ hoa mà còn được người đẹp quan tâm bằng những món quà siêu "khủng".

Khi Phạm Hương sang Mỹ, mẹ ruột cô đã bỏ lại hết công việc ở quê nhà để đi cùng qua xứ cờ hoa chăm sóc con gái. Nàng hậu lần lượt hạ sinh Maximus và Apollo thì chính mẹ cô là người đảm đương việc chăm hai cháu ngoại.

Mẹ ruột Phạm Hương sang Mỹ hồi tháng 10/2021 để phụ giúp nàng hậu chăm sóc 2 quý tử. Trên Instagram cá nhân, Phạm Hương cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh mẹ sinh sống tại căn biệt thự triệu đô cùng mình

Mẹ Nhã Phương

Nhã Phương là người đẹp kín tiếng, cô hiếm khi chia sẻ về gia đình. Lần hiếm hoi nữ diễn viên bày tỏ tình cảm với mẹ ruột là vào tháng 8/2019 trong một bài đăng trên MXH. Với Nhã Phương, mẹ là người hy sinh mọi thứ cho con cái.

Mẹ là người Nhã Phương yêu nhất trong cuộc đời.

Cụ thể cô chia sẻ: "Lúc này, hơn bao giờ hết, con biết ơn cuộc sống đã cho con cơ hội được trải nghiệm tình mẫu tử, thiên chức làm mẹ. Những ngày tháng tới, con lại biết chăm sóc, hy sinh mọi thứ cho thiên thần bé bỏng của mình như những gì mẹ từng làm cho con. Đứa trẻ hạnh phúc nhất là đứa trẻ có một người mẹ yêu nó nhiều hơn yêu chính bản thân mình".

Trải nghiệm được làm mẹ đã giúp nữ diễn viên nhận ra mẹ chính là người sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì con cái mà chẳng màng đến bản thân mình.

Được biết, bà Hồng – mẹ ruột Nhã Phương – sinh được 5 người con, trong số đó có 4 gái, 1 trai, Nhã Phương là con thứ 3. Gia đình không khá giả, sinh sống ở Đắk Lak nên nghề nghiệp chủ yếu của bà Hồng là làm rẫy và bán hàng rong. Gánh hàng rong của bà Hồng cộng thêm đồng lương giáo viên còm cõi của chồng bà chính là nguồn thu nuôi sống 5 chị em Nhã Phương.

Cũng như bao mỹ nhân Việt khác, sau khi nổi tiếng Nhã Phương luôn cố gắng báo hiếu đấng sinh thành. Nữ diễn viên còn thường xuyên đưa bố mẹ, các chị em đi du lịch cùng nhau.

Dù bận rộn, nhưng nữ diễn viên vẫn dành thời gian về thăm mẹ và gia đình.

Mẹ Hòa Minzy

Mẹ ruột Hòa Minzy tên thật là Vũ Thị Liên. Vốn dĩ, cuộc sống của gia đình Hòa Minzy không được dư giả, thoải mái về kinh tế. Thời trẻ, bà phải cùng chồng lam lũ, vất vả nuôi dưỡng 5 người con. Chính Hòa Minzy cũng từng tiết lộ rằng cha mẹ cô đã rất khó khăn để chèo lái gia đình đông đúc:

"Cả nhà mình có tới 5 chị em, 4 cô con gái và một con trai. Mình là con gái thứ tư trong nhà. Bố mẹ mình ngày xưa đi làm xây dựng, chỉ là phụ giúp người ta, chứ không được làm thầu lớn hay gì cả."

Mẹ ruột Hòa Minzy sang trọng, đĩnh đạc bên con gái nhưng không ai nghĩ bà từng vất vả, lam lũ để nuôi 5 người con.

Chính vì vậy, sau khi nổi tiếng, nữ ca sĩ đã hết lòng phụ giúp bố mẹ để cả nhà có cuộc sống thoải mái hơn. Hiện tại, bố mẹ Hòa Minzy đã được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu. Cô còn xây tặng bố mẹ 1 căn biệt thự khá lớn ở Bắc Ninh và gần đây nhất là tậu xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ.

Cô nàng từng khiến dân mạng phải trầm trồ khi xây căn biệt thự “khủng” tại Bắc Ninh tặng bố mẹ.

Nữ ca sĩ mua tặng bố mẹ là dòng xe Kia Carnival đời mới nhất, khi lăn bánh có giá trị gần 2 tỷ đồng.

Hòa Minzy ghi biển “Con gái tặng Bố Tuấn - mẹ Liên”, đủ thấy tình cảm và tâm huyết mà cô đã gửi trọn vào món quà này.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về động lực sống, động lực cố gắng mỗi ngày của mình là có thể cho ba mẹ một cuộc sống đủ đầy, chăm lo tốt cho con cái và trở thành người có ích cho xã hội.

Ba mẹ được hạnh phúc chính là động lực cố gắng của nữ ca sĩ mỗi ngày

Mẹ Khởi My

Khởi My là ngôi sao vượt khó nổi tiếng của Vbiz. Nữ ca sĩ từng có quá khứ khó khăn, gia đình cũng không hạnh phúc. Cô từng cùng với mẹ từ Đồng Nai lên TP.HCM lập nghiệp, phải trải qua rất nhiều chông gai mới đạt được những thành công như hiện tại.

Phải trải qua rất nhiều khó khắn, Khởi My mới đạt được những thành công như hiện tại.

Với Khởi My, mẹ là tất cả. "My được như ngày hôm nay tất cả là nhờ đôi bàn tay rám nắng của mẹ", Khởi My từng chia sẻ. Khi đã trở thành ca sĩ được săn đón, Khởi My nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ.

Nữ ca sĩ tâm sự, để bản thân được như hiện tại tất cả đều là nhờ công nuôi dưỡng của mẹ

Kể cả sau khi lấy chồng, Khởi My vẫn muốn được ở cùng mẹ. Nhìn những khoảnh khắc vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh bên hai người mẹ, ai cũng xuýt xoa cặp sao quá hiếu thảo với đấng sinh thành.

Cô gái nhỏ nỗ lực kiếm tiền để mẹ có cuộc sống thoải mái, đầy đủ hơn.

Lúc Khởi My tuyên bố không sinh con, cô vấp không ít lời chê trách suy nghĩ ích kỉ. Trước búa rìa dư luận nhắm vào con gái, mẹ ruột nữ ca sĩ đã lên tiếng bảo vệ con gái.