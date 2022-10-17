Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm

Sao Việt 17/10/2022 21:30

Lê Giang tậu biệt thự 7 tỷ, đáng chú ý khi tiết lộ Lê Lộc sẽ sinh con vào năm sau.

Một trong những cặp đôi sao Việt nhận được nhiều sự yêu mến của đông đảo khán giả chính là Lê Lộc - Tuấn Dũng. Thời gian qua, Lê Lộc và Tuấn Dũng thường xuyên khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Trước đó, Lê Lộc từng tiết lộ, cô và nửa kia có để dành chung một con heo đất để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên kênh youtube của mình, Lê Giang đã đăng tải một đoạn clip dài 8 phút ghi lại cảnh đại gia đình sum họp vào dịp cuối tuần tại căn biệt thự 7,2 tỷ mà mình mới tậu. Được biết, cơ ngơi này của Lê Giang nằm trên khu đất rộng 525 m2 gần biển Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Căn biệt thự xây 2 tầng rộng rãi, có hồ bơi, xung quanh trồng nhiều cây cối, rất thích hợp để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm - Ảnh 2

Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm - Ảnh 3

Bên cạnh đó, đáng chú ý, trong clip cũng có sự xuất hiện của Tuấn Dũng, đặc biệt, Tuấn Dũng còn bế con gái của Duy Phước, chính vì vậy mà Lê Giang lập tức khuyên Tuấn Dũng rằng hãy bế em bé trước cho quen tay để sau này không bỡ ngỡ.

Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm - Ảnh 4
Lê Giang hài hước, ẩn ý nói "con rể" Tuấn Dũng tập bế em bé dần cho quen khiến dân tình vô cùng thích thú

"Cháu nội Tàu Hũ rồi, giờ chừng nào tôi có cháu ngoại? Giờ có cháu nội rồi mà chưa có cháu ngoại nha. Tranh thủ đồ đi chứ tôi rất là ghiền cháu á nha. Bà nội nói đúng không Tàu Hũ", Lê Giang hóm hỉnh nói chuyện với con gái Duy Phước nhưng lại hướng ống kính vào Tuấn Dũng như muốn dò hỏi "con rể".

Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm - Ảnh 5
Nữ diễn viên dò hỏi 'con rể' khi nào sẽ cho cô có cháu ngoại

Sau đó, Lê Giang liền réo Lê Lộc rằng: "Khi nào cho mẹ bồng cháu ngoại Lộc ơi". Lúc này, Lê Lộc đang đứng bên trong dọn dẹp. Chính vì vậy, khán giả chỉ thấy khuôn mặt cô từ xa qua camera của Lê Giang. Tuy nhiên, chị dâu của Lê Lộc là vợ Duy Phước đã thay em chồng trả lời với Lê Giang: "Lộc nói năm sau mẹ ơi". Câu trả lời này khiến Lê Giang không khỏi vui mừng, nữ nghệ sĩ liên tục bật cười trong đoạn clip.

Dẫu không biết lời hứa năm sau này là của Lê Lộc được chị dâu chuyển lời giúp hay tự vợ Duy Phước nói nhưng điều này khiến khán giả rất thích thú.

Hết giục cưới, Lê Giang tiếp tục giục có cháu ngoại, Lê Lộc chỉ biết ' cười bất lực' vì được chị dâu 'chốt đơn' giùm - Ảnh 6
Chị dâu hài hước 'chốt đơn' năm sau Lê Lộc sẽ sinh con khiến Lê Giang và cộng đồng mạng vô cùng mong chờ đây là sự thật.  

Chuyện tình của cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cả 2 dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò, nhưng cách cặp đôi "thả thính" trên mạng xã hội đã đủ khẳng định mối quan hệ. Thậm chí, Lê Giang còn nhiều lần gọi Tuấn Dũng là "con rể". Dù chưa có thông tin khẳng định, nhưng cộng đồng mạng vẫn mong cả hai sẽ có một cái kết đẹp trong thời gian tới.

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai?

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai?

Lê Lộc tỏ ra rất hài lòng trước hình ảnh con chung giữa mình và Tuấn Dũng.

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