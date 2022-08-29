Netizen ngỡ ngàng trước biệt thự biển xa hoa lộng lẫy của nghệ sĩ Lê Giang trị giá gần 10 tỷ đồng

Không gian sống mới của Lê Giang có tổng diện tích 600 m2 và phải mất đến 5 tháng để biến bãi đất này trở thành một căn nhà đáng mơ ước. Bản thân luôn muốn sống gần gũi thiên nhiên, Lê Giang đã quyết định cho xây không gian ở vừa đủ. Phần đất còn lại chị dành để làm hồ bơi, sân vườn và hòn non bộ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, nghệ sĩ Lê Giang cho biết bản thân vừa tậu căn biệt thự biển ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Nữ nghệ sĩ ký hợp đồng bàn giao, nhận giấy tờ nhà từ chủ đầu tư hồi đầu tháng 8.

Mặc dù xin phép không chia sẻ giá trị thật của căn biệt thự khi cô chỉ cho biết tổng chi phí cho ngôi nhà này rơi vào khoảng gần 10 tỷ đồng. Bản thân nữ nghệ sĩ vô cùng tự hào khi nói về điều này:

"Căn nhà là thành quả lao động của tôi trong nhiều năm. Tới tuổi này có của ăn của để, vẫn còn được làm nghề, được khán giả thương tôi không còn mong gì hơn", Lê Giang nói.

Không gian buổi tối tại căn biệt thự trị giá gần 10 tỷ của Lê Giang - Ảnh: Báo VietNamNet

Dù mua bất động sản mới, Lê Giang vẫn sinh sống và làm việc chủ yếu ở TP.HCM. Nữ nghệ sĩ dự tính mỗi dịp cuối tuần, cả gia đình sẽ cùng về đây nghỉ ngơi, tụ họp bạn bè ăn uống.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang là một trong những nữ nghệ sĩ đắt show bậc nhất ở miền Nam. Chị được mời quay chương trình, đóng phim, quảng cáo và tích cực livestream bán hàng online. Nhờ công việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi nên số tài sản ngày càng một nhiều hơn và đỡ vất vả hơn trước khá nhiều.

Gia đình của nghệ sĩ Lê Giang - Ảnh: Báo VietNamNet

Lê Giang hiện hài lòng cuộc sống độc thân. Dù nhiều người theo đuổi, nữ nghệ sĩ không nghĩ sẽ đi bước nữa. Chị dành thời gian cho mẹ, các con và cháu nội và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè. "Niềm an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ là gia đình thuận hòa, các con có hiếu. Kiếm được tiền, điều chúng nghĩ đến đầu tiên là bù đắp cho cha mẹ. Tôi không cần con trả hiếu vì mỗi đứa có cuộc đời riêng của nó. Chỉ cần chúng sống tử tế là tôi hạnh phúc vô cùng", Lê Giang nói.