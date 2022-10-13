Hết thời cực khổ mưu sinh, Lê Giang của hiện tại tậu biệt thự 10 tỷ, phủ hàng hiệu đầy người khiến dân tình 'lóa mắt'

Mới đây, trong clip gần đây nhất của diễn viên Duy Phước - con trai của Lê Giang đã khiến không ít khán giả ‘tròn mắt dẹt’ bởi thiết kế bên trong của căn biệt thự 10 tỷ. Có thể thấy, nội thất của căn biệt thự không quá cầu kỳ và đắt đỏ, Lê Giang chọn lối kiến trúc đơn giản với những món đồ màu nâu đất mang cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Lê Giang là một trong những nữ nghệ sĩ đắt show bậc nhất trong làng hài hiện nay. Nữ nghệ sĩ thường được mời quay chương trình, đóng phim, quảng cáo và tích cực livestream bán hàng online. Nhờ công việc suôn sẻ, chị tích góp khối tài sản gồm nhà đất , kim cương và sở thích mua sắm hàng hiệu. Đặc biệt, ngoài căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, gần đây nữ nghệ sĩ đã đăng tải hình ảnh khoe biệt thự 10 tỷ khang trang mới tậu. Lê Giang cho biết đây là thành quả có được nhờ "mẹ thương mẹ độ".

Nội thất còn khá sơ sài, tuy nhiên vẫn không thể che đi sự giàu có và vương giả của bà mẹ 3 con Lê Giang - Ảnh: FBNV

Được biết, căn biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện và bổ sung thêm về nội thất còn khá sơ sài, tuy nhiên vẫn không thể che đi sự giàu có và vương giả của bà mẹ 3 con Lê Giang. Ngay từ đầu cổng, căn biệt thự đã bề thế với tấm bảng to định dạng thương hiệu "Biệt thự Lê Giang", tiếp theo đó là khoảng sân vườn rộng lớn với đầy đủ bãi đậu xe và hồ bơi thoáng đãng.

Được biết, cơ ngơi hoành tráng này có giá trị trên dưới 10 tỷ đồng. Trong đó chi phí thi công rơi vào khoảng 7,2 tỷ đồng, còn lại là các chi phí như đất đai và cảnh quan. Căn biệt thự nằm trên khu đất rộng hơn 500m2 gần biển Hồ Tràm (Bà Rịa, Vũng Tàu). Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô chọn xây biệt thự ở một khu vực yên tĩnh để làm nơi nghỉ dưỡng cho mình và gia đình trong những chuyến du lịch xa nhà.

Lê Giang chọn xây biệt thự ở một khu vực yên tĩnh để làm nơi nghỉ dưỡng cho mình và gia đình trong những chuyến du lịch xa nhà - Ảnh: Internet

Sau nhiều vất vả, cuối cùng gia đình Lê Giang có thể tận hưởng thời gian thoải mái quây quần bên nhau ăn bữa cơm bình dị. Nữ nghệ sĩ hiện hài lòng cuộc sống độc thân, dù nhiều người theo đuổi, nữ nghệ sĩ không nghĩ sẽ đi bước nữa. Lê Giang dành thời gian cho mẹ, các con và cháu nội và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè. "Niềm an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ là gia đình thuận hòa, các con có hiếu. Kiếm được tiền, điều chúng nghĩ đến đầu tiên là bù đắp cho cha mẹ. Tôi không cần con trả hiếu vì mỗi đứa có cuộc đời riêng của nó. Chỉ cần chúng sống tử tế là tôi hạnh phúc vô cùng", Lê Giang nói.

Gia đình nghệ sĩ Lê Giang - Ảnh: Internet

Trước khi quyết định tậu thêm biệt thự 10 tỷ thì Lê Giang cùng các con sinh sống trong căn nhà 3 tầng tại TP.HCM. Dù quá khứ từng mưu sinh vất vả bên Mỹ, nay Lê Giang đã là bà chủ sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Lê Giang khiến dân tình 'lóa mắt' khi liên tục phủ hàng hiệu lên người - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự nghiệp diễn viên, Lê Giang còn lấn sân kinh doanh khi cân từ livestream bán hàng đến mở niệm nail. Nhờ chăm chỉ làm việc mà cuộc sống của cô cùng các con vô cùng thoải mái. Nữ diễn viên còn liên tục phủ hàng hiệu, kim cương mỗi khi lên đồ khiến dân tình "lóa mắt".