Người dân đã hét lớn khi tận mắt chứng kiến cảnh con hổ tấn công ngựa rồi kéo vào rừng

Chiều 17/8, một con hổ đã tiến sát khu dân cư ở khu vực Garjia thuộc Ramnagar, Nainital, Ấn Độ và giết chết một con ngựa gần Quốc lộ 309, gây hoang mang cho người dân địa phương. Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 1h30 chiều, gần cổng khu du lịch Garjia mới được thành lập.
Video 19:00 18/08/2026

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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