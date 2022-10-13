Nhã Phương - Nam Em lần đầu "chạm mặt" nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp

Sao Việt 13/10/2022 13:50

Trước sự chạm mặt không đoán trước được này, cộng đồng mạng rất tò mò về phản ứng của hai người đẹp.

Vào đầu năm 2018, dân tình được phen xôn xao trước ồn ào tình ái giữ bộ 3 Nam Em - Trường Giang - Nhã Phương. Cụ thể, vào thời điểm đó, Nam Em bất ngờ công khai đang qua lại với Trường Giang ngay trong lúc anh và Nhã Phương đang hẹn hò. Sự kiện này tạo nên một cú sốc dư luận rất lớn và Nam Em cũng nhận về mình không ít gạch đá. Khi sự việc trở nên ồn ào, phía Trường Giang phủ nhận hoàn toàn, cho rằng cô nàng "hiểu nhầm" tình anh em thân thiết thành tình yêu. Sau đó, ồn ào này dần kết thúc khi Trường Giang công khai cầu hôn Nhã Phương "về chung một nhà" với mỹ nhân sinh năm 1990 không lâu sau đó. 

Nhã Phương - Nam Em lần đầu 'chạm mặt' nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp - Ảnh 1
Lùm xùm tình tay ba giữa Nhã Phương - Trường Giang - Nam Em từng khiến dân tình xôn xao một thời gian

Bẵng đi một thời gian, khi Trường Giang - Nhã Phương đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn, phía Nam Em cũng ngày càng được khán giả yêu mến, sự nghiệp của cô nàng cũng gặt hái nhiều thành công mới, người đẹp này còn giành được vị trí Top 10 chung cuộc của Miss World Vietnam 2022.

Nhã Phương - Nam Em lần đầu 'chạm mặt' nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp - Ảnh 2
Trường Giang và Nhã Phương sau ồn ào, cả hai có cho mình một gia đình hạnh phúc, viên mãn
Nhã Phương - Nam Em lần đầu 'chạm mặt' nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp - Ảnh 3
Sau lùm xùm, người đẹp tích cực hoạt động nghệ thuật và dần được khán giả chào đón. Mới đây, Nam Em cũng vinh dự khi lọt vào vị trí Top 10 chung cuộc của Miss World Vietnam 2022

Thì mới đây, dân tình lại được dịp "hóng" khi Nhã Phương và Nam Em bất ngờ chạm mặt nhau tại đám cưới của MC Liêu Hà Trinh vào tối 10/10 vừa qua. Khán giả đặc biệt chú ý đến thái độ của hai người đẹp trong lần chạm mặt đầy hiếm hoi này. 

Nhã Phương - Nam Em lần đầu 'chạm mặt' nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp - Ảnh 4
Lần hiếm hoi đầu tiên khi Nhã Phương và Nam Em "đụng mặt" nhau trong đám cưới MC Liêu Hà Trinh khiến dân tình không khỏi tò mò về thái độ của hai người. 

Sự xuất hiện của Nhã Phương và Nam Em tại đám cưới Liêu Hà Trinh, đều khiến mọi người phải nức nở người khen ngợi vì nhan sắc không ai thua ai. Cả hai đều tỏ ra vô cùng tự nhiên, thoải mái trước ống kính truyền thông, khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong ngày vui của cô dâu Liêu Hà Trinh. Cả hai vẫn trong trạng thái vui vẻ với các đồng nghiệp cũng tham gia trong buổi tiệc.

Nhã Phương - Nam Em lần đầu 'chạm mặt' nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp - Ảnh 5
Nhã Phương xuất hiện trẻ trung, xinh đẹp trong đám cưới đồng nghiệp
Nhã Phương - Nam Em lần đầu 'chạm mặt' nhau sau lùm xùm tình tay ba, cộng đồng mạng xôn xao, tò mò về phản ứng của hai người đẹp - Ảnh 6
Nam Em rạng rỡ, nhẹ nhàng khi dự đám cưới Liêu Hà Trinh. Dù diện trang phục đơn giản, nhưng người đẹp vẫn được khen ngợi vì đôi chân dài "ăn điểm" của mình.

Dù vậy, nhiều khán giả cũng thấy được, dù cả hai tương tác và chào hỏi vui vẻ với các đồng nghiệp khác, thì không một lần nào trong suốt buổi tiệc, cả hai tương tác và dường như không để tâm đến sự xuất hiện của đối phương. 

Có thể nói, sự việc cũng đã qua khá lâu, cả hai đều đã có cho mình cuộc sống hạnh phúc hơn trước, nên không có lí do gì cả hai người đẹp này phải tỏ ra ganh ghét đối phương, nhất là trong ngày trọng đại của người khác. 

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