Nam Em suýt chút đã 'nên duyên' với Bạch Công Khanh nhưng vì lý do này mà phải đành từ bỏ

Hậu trường 20/09/2022 20:39

Việc Nam Em từ bỏ vai nữ chính trong Duyên Kiếp đã khiến cho không ít khán giả phải tiếc nuối, đặc biệt là vì nam chính của bộ phim này là Bạch Công Khanh.

Bộ phim Duyên Kiếp hiện tại là một trong những tác phẩm đình đám và được quan tâm nhất hiện tại của màn ảnh Việt. Trong suốt thời gian 2 tháng phát sóng vừa qua, Duyên Kiếp đã thu về lượt rating "khủng", bỏ xa các đối thủ được chiếu cùng thời điểm.

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Diễn xuất của Trương Mỹ Nhân trong Duyên Kiếp bị đánh giá là nhạt nhòa - Ảnh: Internet

Bên cạnh bội dung phim thu hút khán giả và mà thể hiện xuất săc của dàn diễn viên thực lực tạo nên tiếng vang lớn cho Duyên Kiếp thì diễn xuất bị đánh giá là nhạt nhòa của nữ chính Trương Mỹ Nhân (vai Huệ) lại là một điểm trừ khá lớn. Phần đông công chúng đều đồng ý rằng Trương Mỹ Nhân có ngoại hình sáng nhưng lại diễn khá gượng, nhất là ở những cảnh bi thương, đau khổ.

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Vai diễn Huệ vốn được trao cho Nam Em - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người bất ngờ là vai Huệ trước đó vốn được "chọn mặt gửi vàng" cho Nam Em, nhưng đến phút cuối thì người đẹp lại từ bỏ cơ hội này. Hành động của Nam Em khiến khán giả không khỏi hụt hẫng vì thời gian qua cô được ghép đôi kịch liệt với Bạch Công Khanh, đặc biệt là cả hai từng hợp tác với nhau trong nhiều dự án phim ảnh lẫn âm nhạc.

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Về việc từ bỏ vai chính của Duyên Kiếp, trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, Nam Em cho biết cô đã đặt bút ký hợp đồng nhưng cuối cùng lại rút ra khỏi dự án là vì nhiều lý do cá nhân bất khả khán. Dù chủ động từ bỏ dự án này, Nam Em vẫn rất buồn và khóc rất nhiều.

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Nam diễn viên Bạch Công Khanh sau dó cũng xác nhận thông tin Nam Em vốn ban đầu sẽ đóng vai nữ chính của Duyên Kiếp là thật thông qua loạt ảnh mà anh đăng tải trên trang cá nhân rong buổi định trang cho phim. Với tạo hình này, Nam Em nhận được nhiều lời khen từ công chúng và được nhận xét là trông khán nhỏ nhắn bên cạnh Bạch Công Khanh.

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Từ khóa:   Nam Em Bạch Công Khanh Duyên Kiếp

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