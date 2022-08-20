Hậu tham gia Miss World Vietnam 2022, Nam Em lên tiếng 'cầu cứu' cộng đồng mạng vì sự cố bất ngờ

Hậu trường 20/08/2022 09:17

Vừa qua, Nam Em khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi cho bất ngờ đang tải bài viết đề cập đến một sự cố sau cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Tham gia Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, tuy không đạt kết quả cao như mong đợi nhưng Nam Em đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Được biết, hiện tại, cô đã trở lại Sài Gòn và tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Hậu tham gia Miss World Vietnam 2022, Nam Em lên tiếng 'cầu cứu' cộng đồng mạng vì sự cố bất ngờ - Ảnh 1
Nam Em tham gia Miss World Vietnam 2022 - Ảnh: Internet

Thế nhưng, vừa qua, Nam Em khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi cho bất ngờ đăng tải bài viết hỏi xin ý kiến của cộng đồng mạng về việc nên làm thế nào nếu bị mất hết đồ của các nhà thiết kế cho cô mượn khi gửi từ Quy Nhơn (nơi diễn ra chung kết cuộc thi) về TP.HCM.

"Nếu mà đồ nhà thiết kế em mượn đi thi, mà trong quá trình vận chuyển về Sài Gòn nó mất hết thì phải làm sao ạ? Ét o ét" - bài viết của Nam Em.

Hậu tham gia Miss World Vietnam 2022, Nam Em lên tiếng 'cầu cứu' cộng đồng mạng vì sự cố bất ngờ - Ảnh 2
Bài viết của Nam Em - Ảnh: Chụp màm hình

Bài viết nhận được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại lời động viên an ủi Nam Em. Đồng thời, netizen cũng khuyên cô nên nhanh chóng làm việc trực tiếp với đơn vị vận chuyển để tìm ra phương án giải quyết. 

Hiện, chưa biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào bởi sau đó, Nam Em không chia sẻ gì thêm về sự cố này mà thay vào đó, cô đăng tải những hình ảnh cùng chị gái là Nam Anh chuẩn bị đồ cúng giỗ cho ba.

Hậu tham gia Miss World Vietnam 2022, Nam Em lên tiếng 'cầu cứu' cộng đồng mạng vì sự cố bất ngờ - Ảnh 3
Nam Em - Ảnh: FBNV

Lên tiếng sau cuộc thi, Nam Em cho biết cô sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng đạt được từ cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 để quyên góp cho các em học sinh vùng cao hiếu học. Cụ thể, người đẹp chia sẻ: "Nam Em xin gửi toàn bộ số tiền thưởng đến các em nghèo vùng cao hiếu học. Nam Em chỉ xin giữ lại nụ cười của gia đình cỏ 4 lá. Một lần nữa xin cảm ơn cuộc thi MWVN 2022.

Và cũng gửi lời chúc mừng đến top 3 các bạn rất xứng đáng. Mang vương miện về cho Việt Nam nhé. Các cô gái của tôi”.

Vì sao Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022 vẫn có vương miện hoa hậu chung cuộc?

Vì sao Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022 vẫn có vương miện hoa hậu chung cuộc?

Trong cuộc thi Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2022, Nam Em đã dành được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ người hâm mộ. Thế nhưng, việc cô đội vương miện sau đêm chung kết đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

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